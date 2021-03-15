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Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взволновал Сеть: подробности

На ситуацию с детьми отреагировал Уполномоченный президента Украины по правам ребенка

сегодня, 15:33
Автор:

Елизавета Черных

Пользователей популярных социальных сетей не в шутку взволновала новость в том, что 8-летняя девочка Милана М* состоит в отношениях с 13-летним подростком Пашей П*. Пара активно демонстрирует подробности своей жизни, размещает фотографии поцелуев и объятий, передает ТСН.ua.

Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взволновал Сеть: подробности

Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взбудоражил Сеть - фото: 24 Канал

По данным издания, восьмилетняя девочка имеет довольно большую аудиторию в Instagram — более 480 тысяч подписчиков, а также порядка шести миллионов фолловеров на популярном сервисе по размещению видеороликов. Именно здесь она активно делится подробностями личной жизни.

Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взволновал Сеть: подробности - фото 2

Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взволновал Сеть: подробности - фото 3

Фотографии вызвали шквал обсуждений среди пользователей, поскольку большинство считают, что подобные отношения недопустимы для детей такого возраста. Впрочем, на ситуацию с детьми отреагировал Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"По этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию", — сказал чиновник.

Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взволновал Сеть: подробности - фото 4

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в столице итальянского острова Сицилия Палермо десятилетняя девочка умерла после того, как попыталась повторить опасный челлендж в популярной соцсети TikTok. По информации источника, девочка пыталась выполнить Blackout Challenge. Его суть заключается в том, чтобы душить себя несколько секунд, до потери сознания. Юная итальянка взяла ремень,  обмотала его вокруг шеи, и стала себя душить. Неосторожность привела к асфиксии. По словам медиков, девочка задохнулась. Её обнаружила в ванной комнате младшая сестра. Прокуратура открыла расследование по факту смерти ребенка. Сообщается также, что Италия объявила о временной блокировке доступа к TikTok для пользователей, возраст которых не может быть определен.






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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/roman-8-letney-devochki-i-13-letnego-podrostka-vzbudorazhil-set-chto-govoryat-yuristy-1744414.html
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