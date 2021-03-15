Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взволновал Сеть: подробности

Пользователей популярных социальных сетей не в шутку взволновала новость в том, что 8-летняя девочка Милана М* состоит в отношениях с 13-летним подростком Пашей П*. Пара активно демонстрирует подробности своей жизни, размещает фотографии поцелуев и объятий, передает ТСН.ua.

Роман 8-летней девочки и 13-летнего подростка взбудоражил Сеть - фото: 24 Канал

По данным издания, восьмилетняя девочка имеет довольно большую аудиторию в Instagram — более 480 тысяч подписчиков, а также порядка шести миллионов фолловеров на популярном сервисе по размещению видеороликов. Именно здесь она активно делится подробностями личной жизни.





Фотографии вызвали шквал обсуждений среди пользователей, поскольку большинство считают, что подобные отношения недопустимы для детей такого возраста. Впрочем, на ситуацию с детьми отреагировал Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"По этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию", — сказал чиновник.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в столице итальянского острова Сицилия Палермо десятилетняя девочка умерла после того, как попыталась повторить опасный челлендж в популярной соцсети TikTok. По информации источника, девочка пыталась выполнить Blackout Challenge. Его суть заключается в том, чтобы душить себя несколько секунд, до потери сознания. Юная итальянка взяла ремень, обмотала его вокруг шеи, и стала себя душить. Неосторожность привела к асфиксии. По словам медиков, девочка задохнулась. Её обнаружила в ванной комнате младшая сестра. Прокуратура открыла расследование по факту смерти ребенка. Сообщается также, что Италия объявила о временной блокировке доступа к TikTok для пользователей, возраст которых не может быть определен.

















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