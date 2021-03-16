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Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: маму девочки вызвали на допрос в полицию

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования

сегодня, 10:42
Автор:

Елизавета Черных

Мать 8-летней Миланы, чей роман с 13-летнем подростком взбудоражил Сеть, вызвали на допрос правоохранители Киевской областной полиции. Данную информацию обнародовали в ТСН.ua. 

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: маму девочки вызвали на допрос в полицию

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера - фото из открытых источников

Cообщается, что сама мать малолетней девочки не видит ничего плохого в отношениях между ее дочерью и 13-летним блогером Пашей, объясняя, что "это — их жизнь". 

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: маму девочки вызвали на допрос в полицию - фото 2

Впрочем, на ситуацию с детьми также отреагировал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По словам детского омбудсмена, контент, которым делятся Милана с Пашей, может негативно отразиться на психоэмоциональное развитие и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других детей. Кулеба также сообщил, что подал соответствующее обращение в "МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования". 

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: маму девочки вызвали на допрос в полицию - фото 3

Напомним, что пользователей популярных социальных сетей не в шутку взволновала новость в том, что 8-летняя девочка Милана М* состоит в отношениях с 13-летним подростком Пашей П*. Пара активно демонстрирует подробности своей жизни, размещает фотографии поцелуев и объятий, Восьмилетняя девочка имеет довольно большую аудиторию в Instagram — более 480 тысяч подписчиков, а также порядка шести миллионов фолловеров на популярном сервисе по размещению видеороликов. Именно здесь она активно делится подробностями личной жизни.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в столице итальянского острова Сицилия Палермо десятилетняя девочка умерла после того, как попыталась повторить опасный челлендж в популярной социальной сети TikTok. 







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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/roman-8-letney-modeli-i-13-letnego-blogera-mamu-devochki-vyzvali-na-dopros-v-policiyu-1744774.html
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