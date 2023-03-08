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Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream

Министр обороны Украины отреагировал на причастность Украины к взрывам на газопроводе "Северный поток".

сегодня, 12:38
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Автор:

Slava Kot

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что за взрывами на газопроводе "Северный поток" могут стоять проукраинские группировки. Министр обороны Украины Алексей Резников ответил, могла ли за этим стоять Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на France24.

Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

NYT утверждает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что нападение на газопроводы в сентябре 2022 года были совершены проукраинской группировкой, противниками российского диктатора Владимира Путина. Издание не раскрыло детали разведки по этому делу, кто руководил действиями группы, а также кто выступал ее спонсором.


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В материале The New York Times также было показано, что собранные доказательства не указывают на Владимира Зеленского или какого-либо из украинских чиновников. Это также подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, который дал интервью в Стокгольме, прежде чем встретиться с министрами обороны Евросоюза.

"Это не наша деятельность", – сказал Алексей Резников.

Напомним, что газопровод "Северный поток" был поврежден в конце сентября. Из четырех труб передачи энергоресурсов было повреждено три. В первые недели Украинские союзники, в том числе США и ЕС, заявляли, что взрывы могли быть диверсиями, а власти РФ критиковали намеки европейцев и говорили, что Соединенные Штаты были заинтересованы в прекращении работы газопроводов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Швеция обнаружила новые факты повреждения газопроводов "Северный поток".

Также "Комментарии" писали об Алексее Резникове, который сказал, куда пойдут сэкономленные на зарплатах для военных 100 млрд гривен.



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Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20230308-eu-defence-chiefs-to-discuss-arming-ukraine-as-bakhmut-fighting-rages
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