Решить все дипломатическим путем: Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане призвал создать условия для дипломатического решения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об э том сообщает "Vatican News".

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Обращаясь к римлянам и паломникам, которые в воскресенье собрались на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", Папа Франциск сразу после благословения заговорил об Украине.

"24 февраля мы со скорбью вспоминали вторую годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Как же много жертв, раненых, разрушений, страданий, слез было в течение этого периода, который становится ужасно длинным и конца которого до сих пор не видно! Это война, которая не только опустошает этот регион Европы, но и поднимает глобальную волну страха и ненависти", – отметил Папа Римский.

Он обратился ко всем мировым лидерам приложить максимальные усилия, чтобы "найти ту толику человечности, которая поможет создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

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Ранее "Комментарии" информировали — во вторую годовщину широкомасштабного российского вторжения Украина подписала гарантии по безопасности еще с двумя союзниками – Италией и Канадой. Таким образом, число соответствующих договоренностей достигло шести (ранее были подписаны с Великобританией, Германией, Францией и Данией). Президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился в этот день к лидерам стран G7, призывая быть более решительными ведущие демократии мира. Мы получили четкие сигналы, что будет со временем и в ЕС, и в НАТО – вопрос не в "если", а в "когда". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент, а также чего ожидать в дальнейшем.



