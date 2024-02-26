Решить все дипломатическим путем: Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане призвал создать условия для дипломатического решения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об э том сообщает "Vatican News".
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
Обращаясь к римлянам и паломникам, которые в воскресенье собрались на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", Папа Франциск сразу после благословения заговорил об Украине.
Он обратился ко всем мировым лидерам приложить максимальные усилия, чтобы "найти ту толику человечности, которая поможет создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".
Читайте также на портале "Комментарии" — как 2 года большой войны изменили Украину, Запад, Россию: когда наступит переломный момент.
Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский выразил обеспокоенность войной в Украине: что он сказал.
Ранее "Комментарии" информировали — во вторую годовщину широкомасштабного российского вторжения Украина подписала гарантии по безопасности еще с двумя союзниками – Италией и Канадой. Таким образом, число соответствующих договоренностей достигло шести (ранее были подписаны с Великобританией, Германией, Францией и Данией). Президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился в этот день к лидерам стран G7, призывая быть более решительными ведущие демократии мира. Мы получили четкие сигналы, что будет со временем и в ЕС, и в НАТО – вопрос не в "если", а в "когда". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент, а также чего ожидать в дальнейшем.
Обсуждения
Новости