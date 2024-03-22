Рекордная сумма: сколько украинцы потратили на новые автомобили

В последние два месяца украинцы активно покупали новые автомобили, потратив на них около 15,8 миллиарда гривен. Эти данные предоставлены ассоциацией Укравтопром, отслеживающей тенденции на автомобильном рынке.

Украинцы израсходовали почти 15,8 млрд грн. на новые авто

Большая часть этих денег ушла на покупку автомобилей всего пяти популярных марок. Лидером среди них оказалась Toyota – за автомобили этой марки украинцы заплатили 2,7 миллиарда гривен. Volkswagen и BMW также пользуются большим спросом, на них пришлось соответственно 1,4 и 1,3 миллиарда гривен. Mercedes-Benz и Renault заперли пятерку лидеров, заработав более 1 миллиарда и почти 973 миллиона гривен соответственно.

Эти цифры свидетельствуют о большом интересе украинцев к покупке новых авто, особенно высококлассных моделей.

"Комментарии" также писали, что, несмотря на то, что львиная доля украинских автолюбителей пользуется европейскими марками авто из-за близости расположения края производителей и больших возможностей выбора на местных авторынках, подержанные автомобили из США становятся все более популярными в Украине.

Кроме того, в феврале 2024 года в Украине заметно увеличились продажи автомобильных автомобилей. По данным "Укравтопром", количество новых дизельных машин, появившихся на дорогах, составило более 1,3 тысяч. Это на 71% больше, чем было год назад.

Напомним, что в течение прошлого месяца автомобильный рынок Украины претерпел значительное пополнение. Согласно информации "Укравтопром" украинцы приобрели почти 2,4 тысячи новых легковых автомобилей на бензиновом приводе. Эти данные свидетельствуют о росте популярности бензиновых автомобилей на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.