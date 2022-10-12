Регистрация авто и выдача водительских удостоверений в Украине приостановлена

Из-за перебоев с электричеством в Украине пошли на вынужденный шаг и приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто. Из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

Сервисный центр МВД. Фото: из открытых источников

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание. Держимся, победим вместе! Все есть и будет Украина", – говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на видеоконференции лидеров стран G7, срочно созванной после того, как РФ нанесла массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины, президент Владимир Зеленский призвал изолировать РФ и наказать как за эти злодеяния, так и за аннексию новых украинских территорий. Он также просил больше помощи Украине, особенно касательно противовоздушной обороны. И выдвинул идею о необходимости международной миссии на границе Украины и Беларуси – из-за постоянной угрозы вторжения с белорусской территории. Какие из призывов могут быть услышаны, а какие нет – и почему? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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