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Регистрация авто и выдача водительских удостоверений в Украине приостановлена

Сервисные центры МВД приостановили предоставление услуг 12 октября из-за перебоев с электричеством

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за перебоев с электричеством в Украине пошли на вынужденный шаг и приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто. Из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

Регистрация авто и выдача водительских удостоверений в Украине приостановлена

Сервисный центр МВД. Фото: из открытых источников

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание. Держимся, победим вместе! Все есть и будет Украина", – говорится в сообщении.

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Источник: https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/posts/pfbid02YU9aYBP6RNWYpTNGbCZ1ox9cwxqnbHF1uvST6tbLuu3WV7YVeickCMRmLHKJ2xKDl
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