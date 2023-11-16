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Реестр Предателей: сколько нардепов текущего созыва в списке

Согласно "Реестру Предателей" от "Руху Чесно" 29 народных депутатов вредили государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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"Руху Чесно" опубликовал список из 29 народных депутатов, попавших в "Реестр Предателей". Эти нардепы постоянно распространяли российскую пропаганду, посещали пророссийские каналы и находились в списке организаций, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в Украине.

Реестр Предателей: сколько нардепов текущего созыва в списке

29 народных депутатов попали в "Реестр Предателей"

Большинство народных избранников, попавших в "Реестр Предателей" от "Руху Чесно", представляли ныне запрещенную партию ОПЗЖ. Из 29 нардепов 22 оказались именно представители партии "Опозиційна платформа — За життя". Четверо представителей от провластной партии "Слуга народа". По одному народному депутату в список предателей попали от партии "Порядок", "Опозиційного блока" и как самовыдвиженец.


Просмотреть всех народных депутатов в "Реестре Предателей" можно ниже:

Реестр Предателей: сколько нардепов текущего созыва в списке - фото 2

Следует отметить, что только 10 из 29 депутатов получили официальное подозрение от правоохранительных органов. Последний, кто получил подозрение в государственной измене оказался нардеп Александр Дубинский. А последнего, кого суд признал виновным, – это Илья Кива. Бывший нардеп получил 14 лет лишения свободы.

Также из 29 депутатов в Реестре Предателей 5 избранников избавлены от мандата из-за потери гражданства, а один из-за смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ возбудила уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Ирины Фарион. Популярная языковед попала в скандал из-за критики русскоязычных солдат. Вместе с тем опросы показывают, что некоторая часть украинского общества поддерживает заявления Фарион.

Также "Комментарии" писали об украинской ведущей, которой сообщили о подозрении в государственной измене.



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Источник: https://www.chesno.org/traitors/?page=1
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