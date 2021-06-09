Разборки на рынке «Столичный»: «донецкие» пытаются «отбелить» свои действия — администрация предприятия

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Борьба за кресло директора рынка "Столичный" все еще продолжается. Фото из открытых источников

В публикации "Апострофа" говорится о том, что личности, которых в медиа вроде как связывают с донецким бизнесменом Юрием Иванющенко ("Енакиевский"), утверждают, что выиграли определенные судебные заседания. В этом им мог помогать юрист Антон Арефьев.

Впрочем, по утверждению действующих владельцев рынка, подобная информация является манипулятивной и не имеет конкретных доказательств, пишет "Апостроф".

Как известно, Апелляционный суд недавно отказал в удовлетворении каких-либо требований самопровозглашенным "представителям администрации рынка", в частности, насчет Рустема Абдукадырова, что фактически исключило его пребывание на должности "директора".

На сегодня, как информировало "РБК-Украина", согласно решению уже упомянутого Апелляционного суда единственным законным директором рынка "Столичный", который значится во всех государственных реестрах, является Сергей Головня.

Отметим, что представители "24 канала" проводили масштабное журналистское расследование, где пытались узнать, как личности, вероятно приближенные к Юрию Иванющенко (более известный как Юра Енакиевский), могут быть причастны к фиктивному банкротству рынка "Столичный".

В частности, журналисты сообщали, что при участии Абдукадырова были подписаны два соглашения с никому неизвестными одесскими компаниями "Элит Торг Компани" и "Фирма "Надежда" на поставку металлоконструкций на общую сумму почти 177 млн гривен.

Товара рынок так и не получил, но одесские фирмы обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании с рынка задолженности.

Позже "Столичный" в лице Абдукадырова приобрел в ООО "Донбасская угольная компания" (конечные владельцы — Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 млн гривен. А операционную деятельность "Столичного" перевели на недавно созданную компанию "Продовольственный хаб Столичный", фирму с уставным капиталом в 10 тыс. грн.

Таким образом, всего за два месяца рынок якобы "получил" почти 300 млн грн фиктивных долгов. Вместе с тем представители "24 канала" утверждают, что все доходы от операционной деятельности забрали, а почти все расчеты — перевели в наличку, с которой не уплачивались налоги.

Журналисты утверждают, что эти деньги, вероятно, могли быть направлены на финансирование боевиков в ОРДЛО.







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