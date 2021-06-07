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«Ставленника Енакиевских» Рустема Абдукадырова суд не признал директором рынка «Столичный» — СМИ

Как сообщают журналисты, такое решение принял Киевский апелляционный суд

сегодня, 18:45
Автор:

Станислав Молчанов

Законным директором рынка "Столичный", что в Киевской области, столичный апелляционный суд признал Сергея Головню. Такую информацию сообщают журналисты "РБК-Украина", заявив о наличии соответствующего судебного решения.

«Ставленника Енакиевских» Рустема Абдукадырова суд не признал директором рынка «Столичный» — СМИ

Директором "Столичного" признано Сергея Головню — СМИ. Фото из открытых источников

В издании отмечают, что первыми об этом событии заявили непосредственно представители действующей администрации "Столичного".

При этом в иске Рустему Абдукадырову, который борется за кресло директора скандально известного рынка, было отказано. Как сообщали журналисты "5 канала", бизнесмен якобы связан с так называемой "енакиевской мафией".

Схожую информацию публиковал и "24 канал", отмечая, что Рустем Абдукадыров, некоторое время позиционировавший себя как директор "Столичного", мог быть замешан в финансировании боевиков на Донбассе во время российско-украинской войны.

Как утверждает "РБК-Украина", против Абдукадырова нынче заведено криминальное дело — из-за якобы доведения рынка "Столичный" до состояния фиктивного банкротства. Законным же представителем рынка, по словам журналистов, является уже упомянутый Сергей Головня.

Напомним, рынок "Столичный" является объектом оптовой торговли в формате многофункционального логистического комплекса. Общий размер профессиональных коммерческих площадей составляет 37 га.




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/kievskiy-sud-podtverdil-zakonnost-polnomochiy-1623074995.html
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