«Ставленника Енакиевских» Рустема Абдукадырова суд не признал директором рынка «Столичный» — СМИ

BTC/USD
35864.19
ETH/USD
2766.08
LTC/USD
175.92
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Законным
директором рынка "Столичный", что в Киевской области, столичный апелляционный
суд признал Сергея Головню. Такую информацию сообщают журналисты "РБК-Украина", заявив
о наличии соответствующего судебного решения.
Директором "Столичного" признано Сергея Головню — СМИ. Фото из открытых источников
В издании
отмечают, что первыми об этом событии заявили непосредственно представители
действующей администрации "Столичного".
При этом в иске
Рустему Абдукадырову, который борется за кресло директора скандально известного
рынка, было отказано. Как сообщали журналисты "5 канала", бизнесмен якобы
связан с так называемой "енакиевской мафией".
Схожую информацию
публиковал и "24 канал", отмечая, что Рустем Абдукадыров, некоторое
время позиционировавший себя как директор "Столичного", мог быть замешан в финансировании
боевиков на Донбассе во время российско-украинской войны.
Как утверждает "РБК-Украина", против Абдукадырова нынче заведено криминальное дело — из-за якобы доведения рынка "Столичный" до состояния фиктивного банкротства. Законным же представителем рынка, по словам журналистов, является уже упомянутый Сергей Головня.
Напомним, рынок "Столичный" является объектом оптовой торговли в формате многофункционального логистического комплекса. Общий размер профессиональных коммерческих площадей составляет 37 га.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости