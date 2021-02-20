Как люди Юры Енакиевского захватили и уничтожают рынок «Столичный», — журналистское расследование (ВИДЕО)



















Крупнейший продовольственный рынок Украины "Столичный" в течение последнего года контролируется людьми из близкого окружения бизнесмена Юрия Иванющенко (более известный как Юра Енакиевский), которого связывают с президентом беглым Виктором Януковичем. Сейчас рынок почти обанкротился. Журналисты "24 канала" попытались выяснить, каким образом "Столичный" мог оказаться в руках бывших соратников Януковича и действительно ли через рынок отмывают деньги.

Рынок "Столичный" находится на грани банкротства. Фото из открытых источников

По сообщению журналистов, в 2012 году владельцы ООО "Аграрный маркетинговый центр" (учредитель рынка "Столичный") продали по 35% своих долей оффшорной компании Goodlight Capital Ltd за 44 000 гривен. Как информируют СМИ, упомянутая компания принадлежит именно Юрию Иванющенко и его бизнес-партнеру Ивану Аврамову. Также в их владении — почти 55% всего рынка.

До 2019 года никаких вмешательств в работу торгового учреждения со стороны Иванющенко и Аврамова не наблюдалось. Но когда "Столичный" стал прибыльным, актив, ожидаемо, заинтересовал владельцев. В феврале 2020-го успешного менеджера Алексея Чумака, который строил и развивал рынок, заставили уйти. Вместо него поставили своего человека.



"18 февраля 2020 года без уведомления моего доверителя было проведено собрание собственников рынка "Столичного", на которых незаконно сменили директора рынка. В тот же день новый директор вывел со счета рынке "Столичного" всю прибыль, которая была получена за 2019 год. Это около 25 миллионов гривен", — говорит Олег Мусиенко, адвокат компании "Современные рыночные инновации" (совладелец рынка "Столичный").





Только за первый месяц на посту, убеждают эксперты, новый директор Рустам Абдукадыров загнал рынок в огромные долги. В частности, были подписаны два соглашения с одесскими компаниями "Элит Торг Компани" и "Надежда" на поставку металлоконструкций на почти 175 млн гривен. Товар рынок так и не получил. 8 апреля 2020 рынок "Столичный" приобрел в ООО "Донбасская угольная компания" (конечные владельцы — Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) сомнительные инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 млн гривен.

Осенью 2020-го всю операционную деятельность "Столичного" перевели в новой компании "Продовольственный хаб Столичный". Из-за этого за два месяца рынок "получил" почти 300 миллионов гривен фиктивных долгов. Журналисты утверждают, что на 1 декабря 2020 года "Столичный" имел 5 миллионов налогового долга.





На сегодня в столичных судах — около 20 дел по рынку "Столичный". В активной помощи Иванющенко активисты подозревают даже министра юстиции Дениса Малюську и его заместителя Ольгу Онищук. В декабря 2020 года акционеры рынка "Столичный" уволили Рустема Абдукадырова с должности директора, но Малюська за день восстановил его в должности. 22 января 2021, в нерабочее время, в 20:46 Денис Малюська заблокировал взыскание в пользу одного из кредиторов рынка кредиторской задолженности, обеспеченной ипотекой, а именно павильоном "Овощи-фрукты". Убытки, причиненные кредиторам, достигли 40 миллионов гривен.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!