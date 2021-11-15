Группа Bellingcat сообщила, что расследование Вагнергейта (какие спецслужбы были задействованы летом-2020 для задержания вагнеровцев и что помешало операции) опубликуют на этой неделе.

Расследование по "вагнеровцам" опубликуют на этой неделе: риски и последствия - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Почему публикацию столько времени оттягивали, и решили сделать это именно сейчас? Какими могут быть последствия расследования? Разобраться в этих вопросах изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Если в фильме подтвердится причастность Офиса президента к срыву спецоперации, то последствия должны быть однозначными

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что многие в Украине с нетерпением ждут полную версию фильма-расследования Bellingcat о срыве спецоперации по "вагнеровцам".

"Известно, что планировалась амбициозная спецоперация украинских и международных спецслужб. Но после совещания в Офисе президента Зеленского и его звонка президенту Лукашенко "вагнеровцев" задержали в Минске. То есть, на самолет, который должен был следовать в Турцию через территорию Украины, они не попали. А должны были, чтобы путем аварийной посадки в Украине оказаться в руках украинских правоохранителей. Сначала наши власти полностью отрицали эту спецоперацию, но потом признали", – напоминает Владимир Манько.

По его мнению, в Bellingcat решили обнародовать фильм именно сейчас, потому что все детали расследования проверялись разными способами, чтобы соответствовать действительности.

"Надеюсь, что ни одна из заинтересованных сторон не имела возможности "корректировать" информацию в свою пользу. Прежде всего, имеется в виду Офис президента Украины, потому что там находятся наиболее в этом заинтересованные", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что Bellingcat имеет отношение к Британии, а с этой страной в последнее время у Украины двусторонние отношения складываются наиболее плодотворно. Из последних достижений: кредиты на строительство и закупку кораблей для украинских ВМС, сотрудничество спецслужб, готовность Британии направить в Украину 600 десантников для поддержки противодействия гибридной агрессии со стороны РФ.

"Не получилось ли так, что Офис президента Украины, используя высокий уровень сотрудничества с Британией, просил повлиять на журналистов с целью скорректировать информацию по Вагнергейту? И если просил, то чем это завершилось? Возможно, задержка с выходом фильма и связана с соответствующими переговорами сторон, – размышляет Владимир Манько. – Пока это только догадки. Хотелось бы, чтобы они были ошибочными – и мы увидели настоящую картину произошедшего. Если в фильме подтвердится причастность Офиса президента к срыву спецоперации, то последствия должны быть однозначными – привлечение к ответственности как политической, так и юридической".

Если выводы расследования будут пространными, обтекаемыми и общими – тема превратится в "медийный шум" и продержится максимум два-три дня

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак называет Вагнергейт самым сложным коммуникативным испытанием для имиджа президента Зеленского.

"Для противников президента – это блестящий триггер и детонатор протестной мобилизации. Но тут всё зависит от фактажа и тональности расследования Bellingcat. Если общая фабула будет сосредоточена на критичных обвинениях ближайшего окружения президента и его самого – однозначно в обществе будет попытка инспирировать серьезный внутриполитический кризис с акциями протеста, подтягиванием парламентской трибуны и организацией давления западных структур. С другой стороны, если выводы расследования будут пространными, обтекаемыми и общими – тема превратится в "медийный шум", продержится максимум 2-3 дня и будет локализирована другой повесткой", – поясняет Олег Постернак.

По его мнению, главный момент всей этой истории – позиция западных стран – союзников Украины.

и оперативной реакции Запада, любое политическое обострение в нашей стране выглядит крайне нежелательным и опасным. Ведь уличное напряжение в Украине всегда было предтечей серьезных последствий для суверенитета страны. Также по тональности расследования можно будет осторожно и очень косвенно судить об отношении западных спецслужб и правительств к идее второго срока Зеленского. Однако, последнее выглядит больше как конспирология", – резюмирует эксперт. "В условиях нагнетания новой военной тревоги на границах Украины со стороны РФ

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