Энергетические игры: что происходит между Офисом президента, Ахметовым и «зеленой энергетикой»

Кабинет министров уволил руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (Гарпок) Константина Петриковца. По его словам, из-за его отказа остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит и к чему это может привести.

Энергетика - фото из открытых источников





Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает:





"В случае, если кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), выданный для погашения долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ, она же "зеленая энергетика"), будет использован не по целевому назначению, это окончательно похоронит инвестиционный климат в Украине. И разрушит фундамент Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в части проведения реформ".





Об интеграции с ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) и инвестициях в энергетику также можно будет забыть, считает Владимир Омельченко. Ведь за властью Зеленского прочно закрепится тождество с коррупцией.





Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко считает, что эту ситуацию можно расценивать как обострение противостояния между Офисом президента и Ринатом Ахметовым, имеющим долю примерно в 25% в "зеленой энергетике" Украины.





"Как мы видим, сейчас проходят торги по отстаиванию целого ряда интересов со стороны этих сторон. И в ход идут все инструменты воздействия. Так что "зеленая энергетика" здесь – одна из точек соприкосновения и точек разногласий, – поясняет Александр Вовченко. – Подтверждением тому является изменение риторики относительно деятельности президента и правящей партии на каналах олигарха в сторону беспощадной критики".





По мнению Александра Вовченко, действия властей по реанимации дела Роттердам+, повышению тарифов на перевозку железной руды и угля, списанию грузовых вагонов – всё это не на руку Ахметову. Вместе с тем, в его в руках сконцентрирован энергорынок.





"Сторонам рано или поздно нужно будет договариваться, ведь на кону дефицит и удорожание электроэнергии, – отмечает эксперт. – А в условиях политического и экономического кризиса – углубление энергетического кризиса в Украине с возможными блэкаутами – никому не нужно".





Напомним, Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию по рамочным соглашениям и даже по рыночным ценам. На фоне дефицита энергоресурсов украинские политики продолжают ссориться. Политический эксперт Елена Броницкая считает, что наоборот надо сплотиться всем вместе и действующей власти, и оппозиции для решения проблем с поставкой газа и электроэнергии.

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