Группа Bellingcat объявила дату, когда опубликуют расследование Вагнергейта

Расследователи завершили изучение подробностей дела о задержании вагнеровцев и вероятном участии украинских спецслужб. Об этом они сообщили в посте Twitter.

Частная военная компания Вагнера – бойцы принимают участие в вооруженных конфликтах по всему миру – иллюстративное фото из сети

Доклад "Ваннергейт" будет опубликован в начале следующей недели, пишет Bellingcat днем 13 ноября 2021 г. Команда расследователей сообщит детали задержания 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 г.

Издание "Комментарии" напоминает, что 29 июля 2020 г. белорусские спецслужбы задержали на территории собственной страны 33 бойца Частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера). Они были обвинены в попытке дестабилизировать ситуацию перед августовскими президентскими выборами.

Через некоторое время в украинских медиа появилось сообщение, что на самом деле вагнеровцев планировали задержать украинские спецслужбы. Для этого спецслужбы разработали четкий план. Через подставных лиц бойцов наняли якобы для выполнения задачи российской компании. Задержание должно было произойти в момент перелета из Беларуси в Турцию во время принудительного приземления самолета в Киеве. Цель спецоперации – разыскать и наказать террористов, участвовавших в преступлениях на территории Донбасса, в частности – в уничтожении Boeing МН-17. Однако из-за вероятной утечки информации вагнеровцы не попали в Украину и их остановили в Беларуси под фальшивым предлогом.

Bellingcat – группа энтузиастов – профессиональных и непрофессиональных журналистов, проводящих расследование с использованием открытых источников информации. Они занимаются делами, относящимися к военным действиям, преступлениям против отдельных лиц, преступлениям против человечности. Доказательства, собранные группой, приняты к рассмотрению в суде по самолету Boeing 777, когда в результате выстрела из ЗРК "Бук" погибли 298 человек. Также резонанс вызвало расследование о российском оппозиционере Навальном, отравленном запрещенным нервно-паралитическим средством "Новичок".

Свои расследования группа Bellingcat публикует на сайте https://www.bellingcat.com/

Мнение эксперта об отношении украинских властей к расследованию ситуации с ЧВК Вагнера издание "Комментарии" публиковало ранее.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!