kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.12.2020

BTC/USD

24109.05

ETH/USD

613.83

LTC/USD

119.93

НБУ 25.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Раскрыта новая схема мошенников: рассказываем, как не попасться
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыта новая схема мошенников: рассказываем, как не попасться

Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке, закрываете ее, а по возвращении находите внутри салона бумажку с номером телефона

сегодня, 18:03
Автор:

Любовь Блажко

Водители столкнулись с новым видом мошеннической схемы. И главная опасность в том, что они сами отдают деньги злоумышленнику, передает издание Сегодня.

Раскрыта новая схема мошенников: рассказываем, как не попасться

Автомобиль. Фото: unsplash

Человек паркует свой автомобиль возле дома и идет домой. А утром он находит записку с номером телефона внутри салона. При этом все на месте, ничего не пропало. Из любопытства автомобилист может набрать по этому номеру, чтобы узнать, что же случилось. И в ответ он получит предупреждение о том, что в салоне его авто оставили "закладки" – предмет, который может повредить машину. 

Далее шокированному водителю предлагают такой вариант: заплатить конкретную сумму денег, чтобы "доброжелатели" рассказали, как избавиться от "закладки". В противном случае, этот предмет принесет намного больше ущерба. 

Специалисты акцентируют внимание на том, что верить в подобные истории не стоит. Ведь мошенник чисто физически не успеет ничего повредить в авто: у него просто не будет на это времени, иначе его кто-нибудь заметит. 

Если же вы переживаете по этому поводу, то лучше поехать на СТО. Там машину проверят, и сможете быть спокойны. Не отправляя при этом собственные деньги незнакомому человеку. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли. Инцидент случился на одном из отделений киевской "Новой почты". Работники компании заметили что-то неладное и обратились за помощью к правоохранительным органам. Как потом выяснилось, не зря. 
Мошенник хотел провести схему, которая бы оставила украинца без денег за свою посылку. Так, злоумышленник хотел отменить наложенный платеж с помощью поддельных документов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://economics.segodnya.ua/economics/avto/zhertvy-sami-otdayut-dengi-kak-rabotaet-novaya-shema-avtomobilnyh-moshennikov-1496950.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ