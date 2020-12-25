Раскрыта новая схема мошенников: рассказываем, как не попасться

Водители столкнулись с новым видом мошеннической схемы. И главная опасность в том, что они сами отдают деньги злоумышленнику, передает издание Сегодня.

Автомобиль. Фото: unsplash

Человек паркует свой автомобиль возле дома и идет домой. А утром он находит записку с номером телефона внутри салона. При этом все на месте, ничего не пропало. Из любопытства автомобилист может набрать по этому номеру, чтобы узнать, что же случилось. И в ответ он получит предупреждение о том, что в салоне его авто оставили "закладки" – предмет, который может повредить машину.

Далее шокированному водителю предлагают такой вариант: заплатить конкретную сумму денег, чтобы "доброжелатели" рассказали, как избавиться от "закладки". В противном случае, этот предмет принесет намного больше ущерба.

Специалисты акцентируют внимание на том, что верить в подобные истории не стоит. Ведь мошенник чисто физически не успеет ничего повредить в авто: у него просто не будет на это времени, иначе его кто-нибудь заметит.

Если же вы переживаете по этому поводу, то лучше поехать на СТО. Там машину проверят, и сможете быть спокойны. Не отправляя при этом собственные деньги незнакомому человеку.

Мошенник хотел провести схему, которая бы оставила украинца без денег за свою посылку. Так, злоумышленник хотел отменить наложенный платеж с помощью поддельных документов.

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