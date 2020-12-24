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Главная Новости Общество события Мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли: что пошло не так
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Мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли: что пошло не так

Событие произошло в декабре в одном из отделений НП в Киеве

сегодня, 16:59
Автор:

Любовь Блажко

Инцидент случился на одном из отделений киевской "Новой почты". Работники компании заметили что-то неладное и обратились за помощью к правоохранительным органам. Как потом выяснилось, не зря. 

Мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли: что пошло не так

Мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли. ФОТО: ZIK

Мошенник хотел провести схему, которая бы оставила украинца без денег за свою посылку. Так, злоумышленник хотел отменить наложенный платеж с помощью поддельных документов.

Это произошло в декабре в Киеве. Мошенник пришел на отделение и показал фальшивые документы, потребовав, чтобы сделали отмену наложенного платежа. Сумма которого оказалась не маленькой – 47 тысяч гривен. Он предъявил сотрудникам поддельные паспорт и доверенность от отправителя. Но они вовремя среагировали: вызвали охрану и службу безопасности. 

Как выяснилось позже, мошенник на двух других отделениях пытался отменить наложенный платеж, но тоже получил отказ. Работники почты вызвали полицию, нарушителя задержали прямо в отделении. 

"Для нас важно, чтобы наши клиенты не страдали от мошеннических действий. Поэтому мы и в дальнейшем планируем сотрудничать с правоохранителями и активно бороться с мошенниками", — сообщила пресс-служба НП.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, посылки "с сюпризом", или как мошенники снова обманывают украинцев. Недавно стало известно о еще одной набирающей популярность мошеннической схеме. На этот раз преступники для реализации своих злодеяний используют службу доставки "Новая почта".
Украинцам приходят посылки, в которых якобы содержатся ювелирные изделия, и все, что нужно сделать жертве мошенников — оплатить наложенный платеж, который равен пару сотням гривен. Естественно, кому бы из нас не хотелось получить драгоценности, заплатив за них всего лишь символическую сумму?


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/moshennik-hotel-kinut-ukraintsa-cherez-novuyu-1608818243.html
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