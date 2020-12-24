Мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли: что пошло не так

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Любовь Блажко
Инцидент случился на одном из отделений киевской "Новой почты". Работники компании заметили что-то неладное и обратились за помощью к правоохранительным органам. Как потом выяснилось, не зря.
Мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли. ФОТО: ZIK
Мошенник хотел провести схему, которая бы оставила украинца без денег за свою посылку. Так, злоумышленник хотел отменить наложенный платеж с помощью поддельных документов.
Это произошло в декабре в Киеве. Мошенник пришел на отделение и показал фальшивые документы, потребовав, чтобы сделали отмену наложенного платежа. Сумма которого оказалась не маленькой – 47 тысяч гривен. Он предъявил сотрудникам поддельные паспорт и доверенность от отправителя. Но они вовремя среагировали: вызвали охрану и службу безопасности.
Как выяснилось позже, мошенник на двух других отделениях пытался отменить наложенный платеж, но тоже получил отказ. Работники почты вызвали полицию, нарушителя задержали прямо в отделении.
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