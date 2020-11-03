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Посылки "с сюпризом", или как мошенники снова обманывают украинцев

Преступники проворачивают свою схему с использованием "Новой почты"

сегодня, 13:40
Автор:

Елизавета Черных

Недавно стало известно о еще одной набирающей популярность мошеннической схеме. На этот раз преступники для реализации своих злодеяний используют службу доставки "Новая почта". 

Посылки "с сюпризом", или как мошенники снова обманывают украинцев

ФОТО: ZIK

Украинцам приходят посылки, в которых якобы содержатся ювелирные изделия, и все, что нужно сделать жертве мошенников — оплатить наложенный платеж, который равен пару сотням гривен. Естественно, кому бы из нас не хотелось получить драгоценности, заплатив за них всего лишь символическую сумму? Мы, радостные и воодушевленные, направляемся на почту, платим несколько сотен, приходим домой и видим обычную пластиковою бижутерию в своей посылке. 

Почему нельзя осмотреть посылку на почте, спросите вы? Хитрые мошенники кладут поддельные изделия в герметический пакетик, который по правилам запрещено открывать на почте. При этом в конверте с "украшениями лежит лист бумаги, на которым есть описание товара и даже указана его стоимость — порядка 30 евро. 

Об этой схеме написал в Facebook Артем Бобок, чей коллега попал на удочку мошенников. На странице в соцсети мужчина подчеркивает, что это схема рассчитана на жадность людей, а также советует не ходить на почту, если вы не ждете ни от кого посылки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Киев мошенник заработал на детях 200 тысяч гривен. 




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Источник: https://www.facebook.com/1287771720/posts/10218309144061810/
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