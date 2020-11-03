Посылки "с сюпризом", или как мошенники снова обманывают украинцев

Недавно стало известно о еще одной набирающей популярность мошеннической схеме. На этот раз преступники для реализации своих злодеяний используют службу доставки "Новая почта".

ФОТО: ZIK

Украинцам приходят посылки, в которых якобы содержатся ювелирные изделия, и все, что нужно сделать жертве мошенников — оплатить наложенный платеж, который равен пару сотням гривен. Естественно, кому бы из нас не хотелось получить драгоценности, заплатив за них всего лишь символическую сумму? Мы, радостные и воодушевленные, направляемся на почту, платим несколько сотен, приходим домой и видим обычную пластиковою бижутерию в своей посылке.

Почему нельзя осмотреть посылку на почте, спросите вы? Хитрые мошенники кладут поддельные изделия в герметический пакетик, который по правилам запрещено открывать на почте. При этом в конверте с "украшениями лежит лист бумаги, на которым есть описание товара и даже указана его стоимость — порядка 30 евро.

Об этой схеме написал в Facebook Артем Бобок, чей коллега попал на удочку мошенников. На странице в соцсети мужчина подчеркивает, что это схема рассчитана на жадность людей, а также советует не ходить на почту, если вы не ждете ни от кого посылки.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Киев мошенник заработал на детях 200 тысяч гривен.









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