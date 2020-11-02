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Главная Новости Общество Криминал В Киеве мошенник заработал на детях 200 тысяч гривен
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В Киеве мошенник заработал на детях 200 тысяч гривен

За мошенничество мужчине грозит до восьми лет за решеткой

сегодня, 20:03
Автор:

Диденко Светлана

Отдел противодействия киберпреступности Киева вместе со следователями Дарницкого управления полиции разоблачили киевлянина в мошенничестве через интернет.

В Киеве мошенник заработал на детях 200 тысяч гривен

Фото: Pixabay

Местные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в онлайн-мошенничестве. Мужчина предлагал приобрести детские конструкторы и, когда находился покупатель, требовал полную предоплату за игрушки. Отправив средства киевляне слышали о предпринимателе  в последний раз.

В целом, по подсчетам правоохранителей, молодой человек обманул 11 граждан на сумму более 200 000 гривен. За мошенничество мужчине теперь грозит до восьми лет за решеткой.

Киберполиция установила, что 23-летний парень представлялся как продавец детских игрушек. Для этого он пользовался сразу четырьмя интернет-магазинами, три из которых — создал самостоятельно. От своих "покупателей" он требовал стопроцентную предоплату за конструкторы. Понятно, что никаких игрушек дети не получали, ведь мужчина и не собирался ничего отправлять.

При обыске у мужчины обнаружили вещественные доказательства: ноутбуки, мобильные телефоны, жесткие диски и банковские карточки. Все вещественные доказательства были направлены на проведение экспертизы.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сообщается, что следственные действия продолжаются.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Минюсте считают, что пожизненно заключенные должны работать.


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Источник: Прес-служба Кіберполіції України
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