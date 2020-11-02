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Главная Новости Общество права человека Пожизненно заключенные должны работать, - Денис Малюська
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Пожизненно заключенные должны работать, - Денис Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, сколько тратит Украина на содержание пожизненно заключенных

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

В своем интервью ресурсу Радио Свобода министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал детали о содержании пожизненно заключенных. По его словам, в стране сейчас полторы тысячи человек приговорены к пожизненному заключению. Живут они за государственный счет. В месяц на одного человека расходуется около 10 000 гривен. Если учесть среднее количество жизни человека и количество заключенных, можно понять, что тратится достаточно большая сумма.

Пожизненно заключенные должны работать, - Денис Малюська

Фото: Liga.net

Поэтому министр подчеркивает, что заключенных нужно привлекать к работе, за которую они будут получать средства и частично обеспечивать себя. Тем самым они снимут нагрузку с государственного бюджета.

Также Денис Малюська отметил, что сейчас министерство активно занимается закрытием колоний, в которых обнаружены ненадлежащие условия содержания. Так власть хочет постепенно улучшить жизнь заключенных. Министр утверждает, что Украина обеспечена резервом колоний, поэтому может позволить закрытие старых, непригодных для обитания, помещений.

По эпидемиологической ситуации среди заключенных, Денис Малюська уверяет, что арестанты ответственно относятся к карантину.

"Если речь идет о колонии, там все настолько прекрасно, что выглядит как в фантастических фильмах. Там не болеют на коронавирус ", — убеждает министр.

Также сообщаем, что в Донецкой области женщина хотела подорвать соперницу. Теперь ей грозит пожизненное заключение.



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