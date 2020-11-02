Хотела взорвать соперницу: женщине грозит пожизненное

Расследование дела об умышленном подрыве на гранате, которое произошло в Донецкой области, завершено. Обвинительный акт фигурантке истории со взрывом передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, обвиняемую будут судить за покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и незаконное обращение с боевыми припасами. Сотрудники управления уголовного розыск и детективы следственного управления полиции Донецкой области совместно с Донецкой областной прокуратурой разоблачили 49-летнюю жительницу Луганщины в организации взрыва с целью убийства. Жертвой должна была стать 55-летняя женщина, с которой у подозреваемого был давний конфликт.

Следствиие установило, что женщина приехала в село Иванополье в Донецкой области с гранатой РГД-5 и проволокой для растяжки.

Женщина установила растяжку на воротах дома, где жила ее соперница с семьей. К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения.

Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

За свои действия подрывница может получить от 10 до 15 лет лишения свободы. Впрочем, статья также допускает и пожизненное заключение.

Как сообщал портал "Комментарии", в правительственном квартале столицы был задержан мужчина с гранатой.

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