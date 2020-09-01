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Главная Новости Общество происшествия В правительственном квартале столицы задержан мужчина с гранатой
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В правительственном квартале столицы задержан мужчина с гранатой

На данный момент задержанного доставили в Печерское управление нацполиции для выяснения обстоятельств

сегодня, 22:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

В правительственном квартале столицы был задержан мужчина с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева на странице в Facebook.

"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится  в сообщении.

В правительственном квартале столицы задержан мужчина с гранатой

Источник: sputnik.md

На данный момент, гражданин 1966 года рождения, доставлен в Печерское управление нацполиции для выяснения обстоятельств. Взрывное устройство изъято и направлено для проведения экспертизы. Решается вопрос о правовой квалификации данного события, информация о правонарушении внесена в единый реестр учета заявлений и сообщений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что полиция обнародовала фото и имена подозреваемых в поджоге автомобиля программы "Схем". На своей странице в Facebook их опубликовал Глава полиции Киевщины Андрей Небытов.


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