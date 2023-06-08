Ради армии: в Японии предлагают отменить табу на татуировки

На фоне резкого сокращения численности боеспособного населения вооруженные силы Японии пересматривают запрет на набор в армию людей с татуировками на теле. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Японские тату

В Японии татуировки исторически ассоциируются с принадлежностью к преступным группировкам якудза, и во многих сферах жизни страны на них долгое время действовало табу. Но сейчас власти заговорили о том, что молодые люди делают татуировки, следуя модным тенденциям, а желание отождествлять себя с якудза осталось далеко в прошлом. Последние исследования показали, что японская армия недоукомплектована на 10% от предписанной численности личного состава. В ходе весеннего призыва прошлого года не удалось набрать достаточного количества новобранцев, в том числе из-за того, что все больше молодых людей набивают на теле татуировки.

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"Отказ от рекрутов только потому, что у них есть татуировки, создает проблему с точки зрения укрепления кадровой базы", — заявил Масахиса Сато, депутат от правящей Либерально-демократической партии.

Глава кадрового бюро Министерства обороны Японии Казухито Мачида также считает, что запрет необходимо пересмотреть на фоне снижения рождаемости в Японии.

Население Японии составляет 125 миллионов человек. В 2022 году в стране родилось менее 800 тысяч детей. Для сравнения — в 1970-х годах ежегодная рождаемость составляла более 2 млн человек.

Общественное мнение Японии в последние годы все больше склоняется к отказу от провозглашенной после Второй мировой войны пацифистской политики и усилению вооруженных сил. Это связано с растущей мощью Китая и действиям Северной Кореи. Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российское вторжение в Украину толкает Японию на значительные изменения в оборонной политике.

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