"Враг в активной обороне": военные рассказали о боях по всей линии фронта

В Минобороны воздерживались от многословной реакции на многочисленные сообщения России о боях на линии фронта. Сегодняшний пресс-релиз, распространенный замминистра обороны Анной Маляр, также сдержан, но военные признают бои и заявляют об "активных действиях наших войск". Об этом сообщают "Комментарии"

Анна Маляр

"На Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск, — сообщила Анна Маляр в своем телеграмм-канале. — Продолжаются бои. Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно. На Купянском, Шахтерском направлениях — враг наносит авиационные удары, совершает обстрелы. На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но безуспешно. На Марьинском — продолжаются бои. Наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери".

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О ситуации на Юге, где, по данным рашистов, сегодня продолжаются самые ожесточенные бои, Анна Маляр сообщила следующее:

"Продолжаются бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", — говорится в сообщении.

Тем временем, Зеленский отреагировал на конфликт Пригожина и Путина.

Медведев угрожающе отреагировал на идею введения войск НАТО в Украину.

А россияне боятся ехать в Крым. Спрос россиян на съем жилья на оккупированном полуострове упал до 1%. При этом еще в 2021 году на крымские курорты приходилось 19% бронирований, россияне охотно отдыхали в Крыму, пишут российские СМИ.

Другой сервис бронирования жилья, включая квартиры и дома посуточно, подтверждает обрушившийся спрос на размещение в Крыму. По предварительным бронированиям на сайте доля полуострова летом 2023 года составляет 3%. Это очередной антирекорд.

