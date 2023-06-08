В Крыму проблемы с водой: российские власти озвучивают странное объяснение (ВИДЕО)

В Крыму проблемы с водой. Фото из открытых источников

Взрыв на Каховской ГЭС привел к значительному сокращению поставок воды в незаконно аннексированный Россией Крым. Россияне требуют воду, а телевидение во всем обвиняет внезапную засуху. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.

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Корреспондент российского подконтрольного Кремлю телеканала "Россия 24" рассказывает о том, что в 40 населенных пунктах Крыма, включая Симферополь, введены ограничения на подачу воды.

Причиной такого решения российский телеканал называет уменьшение воды в каналах из-за засухи. Воду жителям оккупированного Крыма будут направлять цистернами.

Прокремлевские СМИ не связывают отсутствие воды в Крыму с подрывом дамбы на Каховской ГЭС. Несмотря на это, россияне выкладывают видео в соцсетях, на которых жалуются на плохое качество воды, демонстрируют грязь и зеленую слизь, что течет из крана. Кроме того, некоторые жители Крыма выходят на улицы и скандируют "дайте воды".

Напомним, что 6 июня российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Следствием таких действий было подтопление населенных пунктов ниже Каховского водохранилища. Украина сообщает, что из-за катастрофы в зоне риска находятся 80 населенных пунктов, где нуждаются в эвакуации десятки тысяч украинцев. Спутниковые снимки зафиксировали последствия крушения. На опубликованных фото видны Каховская ГЭС и населенные пункты до и после разрушения дамбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Красный крест предупреждает о серьезной опасности из-за подрыва ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что представитель РФ в ООН Небензя выступил с циничным докладом на Совете Безопасности ООН по виновным в подрыве Каховской ГЭС.