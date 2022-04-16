Работает «Стугна-П»: десантники показали, как уничтожают врага

Противотанкисты Десантно-штурмовых войск продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику. На одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШУ ВС Украины успешно уничтожена очередная единица российской бронетанковой техники. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

На видео зафиксировано, как пылает боевая машина противника и детонирует ее боекомплект.

"Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!" – говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль перешел к реальным угрозам странам НАТО, которые поддерживают Украину в войне против России, поставляя оружие. Первую дипломатическую ноту от страны-агрессора получил Вашингтон. В свойственной для себя манере россияне предупредили США о негативных последствиях, если оружие и дальше будет поставляться Украине. В Москве считают, что оружие поставляется не украинскому народу, а радикальным националистам. Так что США должны прекратить такую практику. Сходные предупреждения были направлены и другим союзникам по НАТО. В США же повторили тезис, который уже озвучивали неоднократно о том, что никто не заставит их перестать поддерживать украинский народ, который защищает свою землю и свой суверенитет.

Также издание "Комментарии" сообщало – вертолеты, пушки, беспилотники, радары: в США рассказали, когда ВСУ получат помощь от США. Помощь должна существенно усилить украинскую армию, сдерживающую врага.









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