Путин созывает саммит ОДКБ: удастся ли Кремлю втянуть еще какую-то из стран в войну против Украины

Президент страны-агрессора – РФ – Владимир Путин созывает в понедельник, 16 мая, заседание лидеров стран-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Чего ожидать от этого заседания? Есть ли вероятность, что Путин втянет еще кого в войну против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Даже, если на саммите Путин будет просить о поддержке в войне против Украины, вряд ли страны ОДКБ это поддержат

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко не сомневается, что "украинский вопрос", равно как тема расширения НАТО будут рассмотрены на этом саммите.

"Россия ведет войну против Украины, на территории Украины, за территорию Украины. И эта война – так или иначе – затрагивает уже весь мир. Включая и страны ОДКБ, – поясняет политолог. – Но формальная причина встречи – юбилей, 30 лет ОДКБ. Саммит должен был бы стать праздничным. Но на фоне войны – это вряд ли возможно. И заявления из Беларуси о том, что ОДКБ будет расширяться и чуть ли не десятки стран туда войдут – типичные фантазии в стиле Лукашенко".

Реальность же такова, продолжает Владимир Фесенко, что проблемы и противоречия внутри ОДКБ растут.

"И даже если на этом саммите Путин будет просить о поддержке в войне против Украины (допустим, вооружением, боеприпасами), очевидно, что почти все другие страны, входящие в ОДКБ, мягко говоря, не спешат даже заявлять о поддержке так называемой "военной спецоперации" РФ в Украине. Не говоря уж о какой-то конкретной помощи. Единственная страна ОДКБ, которая оказала такую помощь, предоставив свою территорию для нанесения ударов по Украине – Беларусь. Остальные отказались как-либо участвовать, даже призвали к прекращению к прекращению военных действий, заявили о поддержке территориальной целостности Украины. Как тот же Казахстан", – отмечает эксперт.

По его мнению, политика дистанцирования от этого конфликта у остальных стран-членов ОДКБ, кроме Беларуси, хотя и она, судя по последним заявлениям Лукашенко, также старается мягко съехать с темы прямой поддержки России в этой войне, – сохранится.

Все члены ОДКБ, кроме Беларуси, зависимой от РФ, не хотят быть соучастниками преступлений против Украины

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай не думает, что реально втянуть хоть одну из стран-участниц ОДКБ в конфликт в Украине.

"Кроме, понятно, Беларуси, которая, по сути, является соучастником российской агрессии, – уточняет он. – Но это не по линии ОДКБ, а в рамках так называемого Союзного государства и общей зависимости белорусского правящего режима – от российского. Остальные же страны ОДКБ не станут помогать РФ, потому что рискуют попасть под санкции. Зачем тому же Казахстану, на территории которого работают крупные западные компании, рвать с ними отношения, подставляясь под удар в заведомо проигрышней войне, развязанной Россией против Украины? Также как Узбекистану, Армении. Странам, которые всё более тяготеют к Турции или Евросоюзу".

По словам Валентина Гайдая, с учетом нарастания кризиса в РФ – политического, экономического, военного – ее авторитет на мировой арене в целом и на постсоветском пространстве в частности серьезно пошатнулся.

"Та же Армения и Азербайджан хотят решить вопрос Нагорного Карабаха уже без участия России. Тот же Казахстан крепит связи с Турцией, в том числе в военной сфере, – отмечает эксперт. – И саммит ОДКБ, похоже, имеет целью как-то затормозить центробежные процессы на постсоветском пространстве. Сохранить влияние РФ на ситуацию в Нагорном Карабахе, в Средней Азии. Но не более того. Подчеркиваю, все члены ОДКБ, кроме Беларуси, зависимой от РФ, не хотят быть соучастниками преступлений против Украины (даже предоставляя вооружения). Не хотят пожинать потом санкциями, становится изгоями, как РФ и Беларусь (которая тоже не идет на открытое вторжение, даже делает некие шаги назад). Что уж говорить о других странах, изначально заявлявших о, как минимум нейтралитете в отношении российского вторжения в Украину. А то и откровенно критикующих Кремль за происходящее".

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