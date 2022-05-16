Военный эксперт назвал города, по которым оккупанты будут бить больше всего

Луганское направление, Северодонецк, Лисичанск – это те украинские города, которые сегодня являются объектом номер один для противника и по которым Россия будет наносить больше всего ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил военный эксперт Сергей Кузан.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Украина уже вошла в новую фазу войны и россияне пытаются реализовать те планы, которые ВСУ уже были известно заранее. Планы эти состоят в том, чтобы создать на Донбассе новые "котлы", взяв в оцеплении украинских защитников. Вот только Северодонецк и Лисичанск, как ключевые города на Донбассе, хорошо укреплены и шансов для российских войск взять эти населенные пункты нет никаких.

Отметим, по сообщениям Генштаба ВСУ, Луганское направление которую неделю подряд есть самым неспокойным. Там практически не стихает воздушная тревога, рашистские войска бросают все свои силы, чтобы массированно наступать, прорывая оборону ВСУ. Вот только планы реализовать пока не удается. Силы ООС вместе с другими подразделениями ВСУ сдерживают атаки агрессора.

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