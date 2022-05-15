О чем говорят истерические заявление топ-спикеров рф – какое решение Запада по Украине будоражит Кремль

Страны "Группы семи" (G7) в совместном заявлении подчеркнули, что никогда не признают границ, которые рф пытается изменить в ходе войны против Украины, и пообещали дальнейшую поддержку Киеву. В свою очередь, зам председателя Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что его стране "плевать на непризнание новых границ со стороны G7". О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Медведев и Путин. Фото: из открытых источников

Де-юре и де-факто мировое сообщество закрепило за собой право обеспечивать безопасность и территориальную целостность Украины в противостоянии с рф

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов подчеркивает, что топ-дипломаты семи ведущих держав G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США), а также Высокий представитель Европейского Союза не просто провели встречу на курорте Вайссенхаус на Балтийском море. Более чем важно для нас, что основным пунктом из 45 вопросов стала тема российской агрессии против Украины. И в своем коммюнике участники встречи четко дали понять, что непоколебимы в поддержке Украины, в защите нашей страны от неоправданной, неспровоцированной и незаконной захватнической войны России.

"Если проанализировать документ, то данная риторика на дипломатическом языке означает – фактически весь цивилизованный мир стал на защиту Украины. Де-юре и де-факто мировое сообщество закрепило за собой право обеспечивать безопасность и территориальную целостность Украины в противостоянии с рф", – поясняет Алексей Воронцов.

По его словам, страны G7, обладая всеми передовыми технологиями и ресурсами, на законодательном уровне открыто заявили о своей военной, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.

"Данная встреча стран "Большой семерки" более чем важна. Как и то, что она прошла после исторического подписания президентом США Джозефом Байденом ленд-лиза 9 мая. Это действительно исторический документ, который в обозримом будущем обеспечит полную и неотвратимую победу Украины в борьбе с мировым злом. И в россии, судя по истерическим заявлениям Медведева и не только, это прекрасно понимают", – резюмирует эксперт.

Наша задача – очистить всю свою территорию от захватчиков и ликвидировать угрозу со стороны рф навсегда

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей", историк Александр (Олесь) Доний рассуждает так:

"Поддержка Украины в мире, не только группой G7, возрастает. И мы, конечно, благодарны за любую поддержку – военную, гуманитарную, финансовую. За всё, что помогает нам выстоять против российской агрессии. В то же время мы должны понимать, что союзники есть более мягкие, и более твердые. И я предполагаю, что через несколько месяцев в западных элитах будет серьезная дискуссия касательно поддержки Украины".

По мнению эксперта, более мягкие союзники вместе с тайными пророссийскими агентами внутри западных элит (а такие там есть – и немало) будут пытаться давить на Украину, подталкивая к так называемым мирным переговорам с рф – с частичной сдачей украинских национальных интересов.

"При этом часть более твердых союзников уже понимает, что мало передавать просто оружие Украины. Потому что только украинскими человеческими ресурсами тяжело одолеть россию, заставить ее капитулировать. Именно об этом обмолвился недавно посол рф в США – Антонов, говоря, что для россиян недопустима капитуляции в Украине. То есть, они уже понимают, к чему всё идет. И боятся этого…", – поясняет Александр Доний.

Нам же, продолжает он, важна именно победа над рф. И денацификация последней в смысле очищения от неонацистской идеологии "русского мира".

"А такая победа возможна лишь, если страны НАТО не будут придерживаться нейтралитета, а станут давать отпор российской агрессии на поле боя. Потому что эта агрессия не просто против Украины, но и против всего цивилизованного мира, – подчеркивает Александр Доний. – То есть, НАТО должно огласить военные действия по всем фронтам против россии. Это единственный вариант для того, чтобы рф не просто остановилась в своих наступательных действиях, но и получила военную катастрофу. И тогда уже можно было думать над денацификацией путинской россии – как в свое время денацифицировали гитлеровскую Германию".

Две эти противоположные позиции, уверен эксперт, мы увидим в европейских элитах уже через несколько месяцев.

"Российское руководство, очевидно, понимает, куда всё движется. Именно поэтому оно будет задействовать все свои агентурные сети на Западе, чтобы те давили на более мягкие западные элиты. Которые, в свою очередь, оказывали бы давление на Украину, подталкивая нас в той или иной форме к т.н. мирных переговорам по образу "Минских соглашений". С тем, чтобы Украина согласилась на оккупацию еще части своих земель, кроме тех, что рф уже захватила. Украина, понятно, имеет противоположные интересы. Наша задача – очистить всю свою территорию от захватчиков. И ликвидировать угрозу со стороны рф навсегда. И чтобы победили именно наши интересы, следует усиливать свое влияние на западные сообщества. Чтобы там выработалась именно та стратегия в отношении россии, которая заставит агрессора капитулировать", – констатирует Александр Доний.

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