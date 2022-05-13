Отбой финляндизации: почему новые угрозы РФ в адрес НАТО приведут к еще большей поддержке Украины

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО и размещение на их территории подразделений альянса сделает страны потенциальными военными целями России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

НАТО. Фото из открытых источников

Мы видим очередное геополитическое фиаско Кремля

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев подчеркивает, что произошел стратегический поворот во внешней политике и Швеции, и Финляндии.

"Ранее они следовали позиции нейтралитета. Даже был такой термин "финляндизация" – когда страна балансирует между двумя военно-политическими блоками (как Финляндия между НАТО и странами Варшавского договора). Но российская агрессия против Украины поставила точку в этой внеблоковой линии. Трудно не согласиться с президентом Зеленским, который на недавней встрече с французскими студентами подчеркивал, что именно РФ подтолкнула Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО", – отмечает эксперт.

По его мнению, для России такой шаг скандинавов явно стал неожиданностью.

"Подобного поворота событий в Кремле, похоже, не ожидали. И нервная реакция представителей российского МИДа, путинского окружения, самого Путина, это подтверждает", – считает Андрей Золотарев.

Он акцентирует, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не просто увеличивает Альянс, но придвигает его к границам РФ. И не просто к границам. Финляндия как страна-член НАТО будет теперь в 200 км от Петербурга – второй столицы России, путинской родины. Отсюда все эти истерические заявления, уверен эксперт.

"Мы видим очередное геополитическое фиаско Кремля. Подобно Крымской войне для Российской империи, так называемая "специальная военная операция" РФ в Украине ведет россиян к серьезнейшему геополитическому поражению. Ведь в итоге страна-агрессор не просто не добивается своих целей, но и получает результат, обратный желаемому. Пыталась не допустить приближения НАТО со стороны Украины – получила расширения Альянса с другой стороны, от ранее и не помышляющих об этом шведов и финнов. Пыталась вернуть Украину в свою геополитическую орбиту – получила лютую ненависть на десятилетия и неминуемое поражение в этой войне", – резюмирует Андрей Золотарев.

Подобные угрозы могут лишь убедить страны НАТО в необходимости увеличения военной помощи Украине и усиления санкционного давления на Россию

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отмечает, что ситуацию с расширением НАТО надо оценивать с двух сторон. С политики, риторики и военной доктрины РФ – и со стороны Западного мира, в частности, в лице Альянса.

"С точки зрения России всё, что не российское, является враждебным. Классический российский шовинизм — всё плохое, кроме нас. В эту общую доктрину, сформированную за 20-летнию эпоху Путина, полностью укладывается образ НАТО как врага. И если этот враг становится больше за счет вхождения в Альянс новых стран (в данном случае Швеции и Финляндии), то автоматически это — плохо для РФ и плохо закончится для НАТО и самих новых членов. Такова логика Кремля", – поясняет эксперт.

Промолчать на такое расширение РФ, понятно, не может. Но и ответить ей толком нечем, считает Владислав Дзивидзинский. Кроме очередных угроз и заявления в стиле "Россия не позволит, не разрешит, ответит…" и так далее.

"Как, к примеру, понимать угрозу, что Швеция и Финляндия, в случае размещения там сил Альянса (которыми они сами, похоже, вскоре станут), могут стать некими "точками для поражения" со стороны России? Вряд ли на это способен ответить сам Полянский, делающий подобные заявления, – говорит эксперт. – Однако РФ, несмотря на санкции, на проигрыши в войне с Украиной (глобальный – стратегический и усиливающиеся тактические), продолжает наращивать градус конфронтации. Опираясь на то, что Запад не хочет втягиваться в открытую войну с обезумившей Россией, всё чаще угрожающей ядерным оружием".

В свою очередь, продолжает Владислав Дзивидзинский, блок НАТО, сформированный в свое время для противостояния с СССР, похоже, понимал, что рано или поздно ему придется столкнуться с правопреемницей распавшегося Союза – Россией.

"После широкомасштабного российского вторжения в Украину последовали санкции, предупредительные заявления. Но на РФ это не подействовало. Она продолжила агрессию, множа военные преступления. Что и подвигло ранее нейтральные Швецию и Финляндию форсировано двинуться в НАТО, – отмечает эксперт. – А сам Альянс – резко увеличить военное присутствие в Европе и спокойно реагировать на очередные угрозы со стороны россиян. Более того – подобные угрозы могут лишь убедить страны НАТО в необходимости увеличения военной помощи Украине и усиления санкционного давления на Россию. Захватывать которую, воевать с которой Альянс никогда не собирался, хоть роспропаганда рисует НАТО именно таким агрессивным блоком. При этом НАТО усиленно готовится к обороне от непредсказуемой, неадекватной РФ. И чем более укрепляется НАТО, тем больше это злит Россию, которая понимает свою слабость перед системой коллективной безопасности".

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