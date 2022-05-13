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РФ придется отказаться от создания «котла» Изюм-Славянск-Дебальцево: что произошло

Потери РФ не дает возможность развивать наступление со стороны Изюма

сегодня, 09:16
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на огромное скопление войск страной-агрессором в Изюме само наступление с каждым днем становится все менее интенсивным. В итоге российским войскам придется отказаться от планов взять в плотное кольцо украинские войска вдоль линии Изюм-Славянск-Дебальцево. Те силы, которым удалось избежать поражения в боях с ВСУ, вероятно будут переброшены в направлении Северодонецка и Лисичанска, чтобы усилить там ударную мощь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитических данных Института изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW).

РФ придется отказаться от создания «котла» Изюм-Славянск-Дебальцево: что произошло

Российский танк. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, скорее всего российским войскам удалось установить практически полный контроль над Рубежным и городом Воеводовка к северу от Северодонецка. Поэтому в дальнейшем страна-агрессора готовится перейти к массированному наступлению в сторону Северодонецка.

Есть все основания полгать, что в Москве приняли решение отказаться от Изюмской оси и сосредоточиться на взятии Северодонецка. В ISW добавляют, что информация о прорыве российских захватчиков в Попасную к северу, в сторону Северодонецк-Лисичанск, а не к востоку до трассы Славянск-Дебальцево, подтверждают такие размышления.

При этом в ISW полагают, что российским войскам не будет легко взять Северодонецк и Лисичанск. Учитывая то, с какими проблемами россияне сталкивались, когда атаковали города в плотно застроенной местности, можно предположить, что о скоро захвате этих городов речь не идет.

Эксперты считают, что боевая мощь российской армии, которая сконцентрирована на Донбассе остается очень низко, мотивация у российских военных продолжать наступление падает с каждым днем. К тому же, если россияне прекратят продвижение вблизи Изюма и ВСУ смогут перебросить свои дополнительные силы к Северодонецку и Лисичанску, то об успехе по захвату этих городов россиянам говорить не придется.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-12
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