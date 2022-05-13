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Военный эксперт рассказал, почему война в Украине на месяцы, но не на годы

Российская экономика под давлением санкций не выдержит долгой войны в Украине

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня от разных экспертов, военных аналитиков можно услышать прогнозы относительно длительности горячей фазы войны в Украине. Кто-то говорит о том, что развязка уже совсем скоро, а кто-то говорит, что нужно запасаться терпением, ведь оно может понадобится на годы. Военный эксперт Олег Жданов считает, что неправильно говорить о том, что война может затянуться на года, потому что Россия не подготовила свою экономику к "долгому марафону". Как передает портал "Комментарии", об э том Олег Жданов рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Военный эксперт рассказал, почему война в Украине на месяцы, но не на годы

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, как бы Россия не пыталась показать, что готова идти до победного конца, выполняя все поставленные изначально Путиным цели, видно, что страна-агрессор не готовилась к длительной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня пребывает в стагнации. Сейчас же оперативно перевести экономику на военные рельсы, чтобы готовить войну на годы – просто нереально. К этому нужно было России готовиться ещё год назад. 

По словам Олега Жданова, ещё один фактор – это Запад, который за последний месяц кардинально поменял своё отношение к войне в Украине и начал поставлять Киеву вооружение, давать финансовую помощь. Вряд ли западные лидеры пришли к мнению, чтобы воевать с Россией 2 или 3 года. К тому же Запад хочет поскорее начать инвестировать в Украину для получения прибыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oleg-zhdanov-voyna-rossiey-mesyatsy-gody-1652089841.html
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Обсуждения

Микола

сегодня, 06:43

Верхи не можуть, низи не хочуть. Низи звичайно привикли терпіти але недовго. Терпець урветься. І пошлють за катером.

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