Финляндия и Швеция теперь под защитой Лондона: что это значит для мира, Украины, России

Великобритания подписала в среду, 11 мая, с Финляндией и Швецией, которые намерены ускоренными темпами вступить в НАТО (12 мая были сделаны новые шаги для этого), совместную декларацию о взаимопомощи на случай внешней угрозы, в частности, военной помощи. О чем говорит происходящее? Что это значит для мира, Украины, России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Финляндия и Швеция. Фото: из открытых источников

Подобные соглашения касаются не только Великобритании, Финляндии и Швеции, но и – Украины

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что данная декларация о взаимопомощи служит своеобразным сигналом для всего мира относительно укрепления системы глобальной безопасности.

"Это так же сигнал для РФ относительно того, что цивилизованный мир готов противостоять ее агрессии против Украины и не только, готов отвечать на новые вызовы и угрозы. Так что я расцениваю подобные соглашения исключительно положительно. Причем, они касаются не только Великобритании, Финляндии и Швеции, но и – Украины", – отмечает эксперт.

Она акцентирует, что именно Украины, события, происходящие в ней, стали толчком для того, чтобы даже ранее нейтральные страны начали укреплять обороноспособность, искать союзников.

"Всё это – для предотвращения вмешательства РФ во внутреннюю политику тех или иных государств. Превентивная мера с целью обезопасить себя – и предотвратить гипотетические удары со стороны России, прочно застолбившей за собой статус страны-агрессора. И претендующей на лавры страны-террориста, страны-военного преступника", – резюмирует Катерина Коваль.

Мы входим в эпоху активных двухсторонних договоров

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова подчеркивает, что НАТО из-за российской агрессии против Украины активно расширяется, меняет свою не только численность (в сторону увеличения), но и усиливает влияние, обмен опытом, разведданными. И если ранее говорили, что НАТО себя изживает, то сейчас мы явно наблюдаем рестарт блока, считает аналитик.

"Что касается России, то важен момент – что именно она будет воспринимать как потенциальную угрозу? Расширение Альянса любыми членами или некими конкретными государствами? Ведь в случае с Украиной, когда еще и намека не было на наше вступление в НАТО в обозримом будущем, мы получили войну. Что в итоге вылилось в то самое расширение НАТО, которого так боялись российские власти", – отмечает Александра Решмедилова.

Она акцентирует, что Кремль живет прошлым, некими иллюзиями. Та картина мира, которая сложилась в головах верхушки РФ, не соответствует реалиям современного мира.

"РФ активно транслирует меседж, что воюет не с Украиной, а чуть ли не со всем Западным миром и НАТО. Им нужен некий глобальный враг, – поясняет аналитик. – В Североатлантическом Альянсе это понимают – и предпочитают усиливаться. Чтобы не оказалось в случае гипотетического столкновения слабее, чем НАТО представляли (как оказалась явно слабее мифа о ее силе "вторая армия мира", получившая отпор в Украине)".

Также, по словам Александры Решмедиловой, важно понимать, что мы входим в эпоху активных двухсторонних договоров. И они могут быть куда эффективнее, исполняться куда быстрее, нежели в случае с глобальными коллективными структурами с обязательными консенсусными решениями. И Великобритания тут задает явный тренд, желая увеличить личное влияние, причем не только в регионе.

"Украина должна это смекнуть, осознать, что подписание "здесь и сейчас" неких двухсторонних, трехсторонних договоренностей может быть более перспективным, нежели ожидание перспективы вступления в НАТО "когда-нибудь". Как в поговорке – лучше синица в руках, чем журавль в небе", – поясняет аналитик.

Многие государства, продолжает Александра Решмедилова, готовы менять не просто свое восприятие, но и свои экономики. Перестраиваться на военные рельсы. Делать мощные запасы продуктов, медикаментов, топлива на государственном уровне и на уровне каждого домохозяйства.

"Не исключено, что мы входим в эру, когда РФ будет восприниматься цивилизованным миром как угроза №1. Уже видны явные мировоззренческие сломы. И просматривается фаза глобального конфликта. И в этом новом мире двухсторонние договора, союзы типа Великобритания-Польша-Украина (с возможным включение Турции), Великобритания-Финляндия-Швеция могут быть успешным вариантом", – резюмирует Александра Решмедилова.

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