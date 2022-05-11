Россия готовится к аннексии юга Украины: зачем агрессор озвучивает свои планы – как помешать этому

Южные области Украины станут новым регионом России. Такое мнение высказал "постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов. А нынешнее коллаборационное "руководство" Херсонской области ("губернатор" Владимир Сальдо, его "зам" Кирилл Стремоусов планируют обратиться к российским властям с просьбой о принятии региона в состав РФ). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал в стиле "всё возможно". А именно, издевательски (с точки зрения международного права и территориальной целостности Украины) отметил, что "вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления представителей и ставленников страны-агрессора.

Херсон. Фото: из открытых источников

Разгром оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях обеспечит деоккупацию территории Крымского полуострова

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский поясняет:

"Разговоры о присоединении южных регионов Украины к государству-агрессору звучат не впервые. Они являются одной из промежуточных целей России в рамках попытки повторного порабощения Украины. Эту попытку государство-агрессор начало реализовывать в 2014 году с оккупации территории Крымского полуострова. А затем части Донецкой и Луганской областей. От этих планов никто в Кремле не отказался. А в реализации такого сценария власти государства-агрессора могут получить политические, экономические и военно-стратегические дивиденды".

По словам Юрия Смелянского, смогут ли оккупанты реализовать эти планы, зависит от действий Вооруженных Сил Украины, объемов военной помощи со стороны наших западных партнеров и скорости технологического обновления ВСУ.

"Разгром оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях обеспечит деоккупацию территории Крымского полуострова. Ликвидация оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях обеспечит восстановление территориальной целостности Украины. В то же время следует помнить о том, что пока существует Российская Федерация в своей сегодняшней модели, угроза территориальной целостности Украины никуда не исчезнет", – предупреждает Юрий Смелянский.

Кремль хочет "застолбить" территорию

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обращает внимание, что сам Кремль боится выходить с тезисам об очередной аннексии. Потому делают заход издалека. Типа, "с низов идет инициатива принять в состав рф".

"Зачем это надо? Чтобы "застолбить" территорию. Тут же и вода в Крым, и выходы к морю. А потом заявлять – "это наша земля, мы за нее будем воевать". Но это больше для внутреннего потребления. Потому что на внешней арене для рф это будет очередная порция санкций. И 6-й пакет, который никак не может принять ЕС, пойдет "на ура", если россиян попробуют еще что-то аннексировать", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что внутри РФ всё это "собирание земель" уже также не приветствуется.

"Российская свежая социология показывает, что аннексия Крыма на сегодняшний день уже имеет отрицательный эффект, – говорит Олег Жданов. – Потому что именно его россияне частично винят во всех своих бедах. Мол, это Крым съел все деньги. А если Кремль захочет украсть еще какие-то территории Украины, в российском обществе может встать вопросов. А нафига? А кто их будет кормить? А за чей счет этот банкет?".

Военным путем мы можем отбить Херсонщину. И не только ее, уверяет военный эксперт.

"Но не сейчас, а когда перевооружимся на западные образцы, – уточняет Олег Жданов. – Вот тогда-то можно будет готовить масштабное контрнаступление. С советскими же танками и пушками нам, дай бог, удержать оборону. А вот в обозрим будущем, после получения в достаточном количестве западного оружия и освоения его, мы фактически получим новую армию – натовского образца. С которой всё свое вернем".

В нынешних условиях РФ провести псевдореферендум не получится

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко подчеркивает, что с самого начала Россия явно вынашивала планы касательно временно оккупированных ей украинских территорий на юге. Агрессор намеревался пойти по уже обкатанной схеме, когда создавал "республики" а-ля "ДНР" и "ЛНР", когда аннексировал Крым. А именно – псевдореферендумы или о "независимости", или с просьбой стать частью РФ.

"Подобные сценарии сразу рассматривались россиянами касательно юга (и речь тут не только о Херсонской, но и о Запорожской, Николаевской, Одесской областях). Но даже не временно захваченных территориях продолжает сопротивление, есть масса нелояльного населения, которое, несмотря на всё более жесткое подавление инакомыслия, выходит на митинги с украинскими флагами, поет наш Гимн, всячески демонстрирует, что российскому военному присутствию там, мягко говоря, не рады. При этом многие выехали, тем самым также демонстрируя протест", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает он, действует вооруженное подполье, которое периодически уничтожает оккупантов и коллаборантов.

"Помимо нелояльного населения, есть ВСУ, территориальные обороны, продолжающие боевые действия и четко декларирующие намерение освобождения временно оккупированных территорий. В итоге сценарий россиян с "южными республиками", Таврийской губернией, прочим бредом – сбоят. Даже показать видимость лояльности, создать пропагандистскую картинку получается лишь с привозными "актерами". В таких условиях провести псевдореферендум не получится, – считает Александр Мусиенко. – Ну, а планы они в своем пропагандистском угаре могут строить любые. Реальность же такова, что рано или поздно (скорее рано) Украина освободят все свои территории, какой бы статус им РФ не присваивала".

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