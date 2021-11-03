Путин снова бряцает оружием у украинской границы: эксперты рассказали, на что расчет

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Кравцев Сергей
По состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек, сообщает Минобороны Украины. Это стало фактическим ответом на заявление в иностранной прессе о росте количества российских военнослужащих и техники у границы с Украиной. Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк уверяет, что украинская армия полностью подготовлена к возможному проявлению агрессии со стороны РФ. Действительно ли Россия нагнетает? Или нагнетают западные СМИ? Ответы на эти вопросы в интервью изданию "Комментарии" помогли найти наши эксперты.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли допускает, что Россия может начать вновь в рамках учений перебрасывать войска и технику к нашим границам. Но не допускает вероятности начала полномасштабной агрессии в ближайшее время.
По мнению Максима Яли, России не выгодно сейчас резко дестабилизировать обстановку на Донбассе, ведь процесс сертификации газопровода "Северный поток-2 " еще не завершен. А для Кремля именно это сейчас – приоритет номер один.
Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук считает, что на самом деле никакого наращивания войск и техники вдоль украино-российской границы с целью вторжения со стороны РФ нет.
Так что, уверяет экс-разведчик, ничего экстраординарного не происходит.
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