Путин снова бряцает оружием у украинской границы: эксперты рассказали, на что расчет

По состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек, сообщает Минобороны Украины. Это стало фактическим ответом на заявление в иностранной прессе о росте количества российских военнослужащих и техники у границы с Украиной. Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк уверяет, что украинская армия полностью подготовлена к возможному проявлению агрессии со стороны РФ. Действительно ли Россия нагнетает? Или нагнетают западные СМИ? Ответы на эти вопросы в интервью изданию "Комментарии" помогли найти наши эксперты.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

То, что мы видим вблизи украинской границы – это или учения, или ротация войск РФ

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли допускает, что Россия может начать вновь в рамках учений перебрасывать войска и технику к нашим границам. Но не допускает вероятности начала полномасштабной агрессии в ближайшее время.

"В принципе, тактика запугивания и "бряцания оружием" Россией за 7,5 последних лет стала уже привычной. Как правило, она имеет целью повысить ставки накануне очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, – поясняет эксперт. – Это обычно сопровождается обострением ситуации на линии разграничения, что мы также наблюдаем в последние несколько недель . Сейчас идёт подготовка к встрече на уровне министров иностранных дел в рамках Нормандского формата. Глава МИД РФ на днях передал предложения российской стороны Германии и Франции . Немецкая сторона уже это подтвердила".

По мнению Максима Яли, России не выгодно сейчас резко дестабилизировать обстановку на Донбассе, ведь процесс сертификации газопровода "Северный поток-2 " еще не завершен. А для Кремля именно это сейчас – приоритет номер один.

"Зачем же обострять отношения с западными партнерами и подвергать дополнительным рисками проект, на который ушли колоссальные средства? И который в перспективе существенно усилит позиции Кремля в ЕС и станет дополнительным рычагом давления. Я уже не говорю о возможных санкциях со стороны США и ЕС. Так что мы видим или учения, или ротацию войск, – считает Максим Яли. – Плюс – желание добавить нервозности украинскому руководству перед предстоящей встречей, напомнив, что у Кремля всегда есть жёсткий план "Б"".

Американские СМИ с информацией о скоплении войск РФ у границы попали в штангу

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук считает, что на самом деле никакого наращивания войск и техники вдоль украино-российской границы с целью вторжения со стороны РФ нет.

"Тут американские СМИ попали в штангу. Просто идет формирование 144-й дивизии вокруг город Ельня в Смоленской области. Это в 260 км от госграницы с Украиной. Процесс этот длится с 2006 года. Активность возросла в связи с тем, что формирование разрастается. Дивизия – это три полка, общим числом в 6 тысяч человек. И в данный момент активность совпала с осенним призывом и большим количеством доставки военнослужащих-срочников, которых призвали в армию", – поясняет Андрей Рымарук.

Так что, уверяет экс-разведчик, ничего экстраординарного не происходит.

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