Широкомасштабное наступление РФ и снова мобилизация Украины: эксперты оценили вероятность

Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают недавние сообщения The Washington Post о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. О чём говорит происходящее? Как следует реагировать? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" ответили наши эксперты.

Танки. Фото из открытых источников

Пока не следует говорить, что мы стоим на грани войны и что нужно начать чуть ли не тотальную мобилизацию

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Россия продолжает повышать ставки в отношениях с Украиной, в противостоянии с НАТО.

"Кремль раздражают новые заявления о движении Украины в Альянс, о появлении тут учебных центров стран НАТО по подготовке наших военных, совместные учения, заход флагманов ВМС США, Великобритании в Черное море. Россия воспринимает это как попытку разместить, даже без вступления в НАТО, войска Альянса в Украине. Взять под контроль систему власти в Украине, военный сектор, сектор безопасности – как это трактуют россияне. Нагнетают по этому поводу мощно, в том числе в информационном пространстве. И предупреждают – будем действовать жестко", – поясняет генерал.

По его мнению, россияне не просто концентрируют войска у наших границ. Они проводят маневрирование. Проводили учения в Беларуси – оставили часть войска там. Проводили учения на своих западных границах (то есть, у российско-украинской границы), оставили часть войск и техники там. И эта концентрация, действительно, увеличивается. Цель – показать, что РФ готова к радикальным военным действиям. Но с оговоркой – что это лишь в ответ на какие-то действия НАТО в Украине. Формирование тут новых баз, размещение новых центров, баз (в том числе военно-морских), появление новых видов вооружения и техники (а нам уже три транша предоставили, включая "Джавелины"). Так что Россия поясняет свои действиями лишь как ответные шаги.

Но, успокаивает Николай Маломуж, по данным нашей военной разведки, стратегической разведки – реальной концентрации войск в количестве, достаточном для нанесения удара – нет. Маневрирование есть, некое увеличение – есть. И это фиксируется спутниками, в том числе американскими. Но вряд ли стоит говорить, что РФ готовится к широкомасштабной военной операции, считает генерал.

Он уверен, что в создавшейся ситуации надо объективно оценивать обстановку, контролировать перемещение российских сил и средств у наших границ. И не поддаваться на провокации. Ведь РФ может использовать любой повод, любое столкновение, чтобы расшить зону боевых действии.

"Важен контроль со стороны разведки (стратегической, военной, тактической), важно быть готовыми к любому развитию событий. Но не следует говорить, что мы стоим на грани войны и что нужно начать чуть ли не тотальную мобилизацию. Требуется выработка сбалансированной политики обороны. И стратегическая политика касательно переговорного процесса, – поясняет Николай Маломуж. – Надо подключать дипломатические каналы, оперативные каналы по линии спецслужб. Привлекать не только наших партнеров из США и ЕС, но и из Турции. Задавать беспокоящие нас вопросы российскому руководству – и официально, и неофициально. Лучше упредить угрозу, чем допустить, чтобы она стала реальностью".

До решения вопросов по пуску газа по "Северному потоку-2" наступления точно не будет

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен: снимки и информация, которые появились, свидетельствуют о том, что Россия продолжает "кошмарить" Украину, чтобы добиться каких-то уступок в Минском процессе и не только.

"Широкомасштабного наступления точно не будет. По крайней мере, до решения вопросов по пуску газа по "Северному потоку-2". Нынешнее же давление направлено на принуждение Украины (возможно путем стимулирования со стороны Запада) к заключению соглашения нового газового соглашения с Россией – по типу Харьковских соглашений-2", – считает Павел Жовниренко.

Но если первые "Харьковские соглашения" позволили остаться в Крыму российскому Черноморскому флоту (и это горько нам акунулось в 2014), то теперь Украину в обмен на увеличение транзита, на подачу газу, потребуют политических уступок, в первую очередь, по Донбассу.

"К примеру, принятия формулы Штайнмайера, переговоры прямые между Киевом и Донецком-Луганском. Думаю, в этом причина нынешней концентрации российских войск у украинских границ", – говорит Павел Жовниренко.

Отметим, что украинское оборонное ведомство отрицает обнародованную The Washington Post публикацию о том, что РФ увеличивает свой военный контингент у наших границ.





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