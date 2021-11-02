Широкомасштабное наступление РФ и снова мобилизация Украины: эксперты оценили вероятность

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Кравцев Сергей
Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают недавние сообщения The Washington Post о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. О чём говорит происходящее? Как следует реагировать? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" ответили наши эксперты.
Танки. Фото из открытых источников
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Россия продолжает повышать ставки в отношениях с Украиной, в противостоянии с НАТО.
По его мнению, россияне не просто концентрируют войска у наших границ. Они проводят маневрирование. Проводили учения в Беларуси – оставили часть войска там. Проводили учения на своих западных границах (то есть, у российско-украинской границы), оставили часть войск и техники там. И эта концентрация, действительно, увеличивается. Цель – показать, что РФ готова к радикальным военным действиям. Но с оговоркой – что это лишь в ответ на какие-то действия НАТО в Украине. Формирование тут новых баз, размещение новых центров, баз (в том числе военно-морских), появление новых видов вооружения и техники (а нам уже три транша предоставили, включая "Джавелины"). Так что Россия поясняет свои действиями лишь как ответные шаги.
Но, успокаивает Николай Маломуж, по данным нашей военной разведки, стратегической разведки – реальной концентрации войск в количестве, достаточном для нанесения удара – нет. Маневрирование есть, некое увеличение – есть. И это фиксируется спутниками, в том числе американскими. Но вряд ли стоит говорить, что РФ готовится к широкомасштабной военной операции, считает генерал.
Он уверен, что в создавшейся ситуации надо объективно оценивать обстановку, контролировать перемещение российских сил и средств у наших границ. И не поддаваться на провокации. Ведь РФ может использовать любой повод, любое столкновение, чтобы расшить зону боевых действии.
Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен: снимки и информация, которые появились, свидетельствуют о том, что Россия продолжает "кошмарить" Украину, чтобы добиться каких-то уступок в Минском процессе и не только.
Но если первые "Харьковские соглашения" позволили остаться в Крыму российскому Черноморскому флоту (и это горько нам акунулось в 2014), то теперь Украину в обмен на увеличение транзита, на подачу газу, потребуют политических уступок, в первую очередь, по Донбассу.
Отметим, что украинское оборонное ведомство отрицает обнародованную The Washington Post публикацию о том, что РФ увеличивает свой военный контингент у наших границ.
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