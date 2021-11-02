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Командующий ОС рассказал о готовности украинской армии к новому витку боевых действий

Александр Павлюк рассказал о готовности украинской армии

2 ноября 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинская армия полностью подготовлена к возможному проявлению агрессии со стороны России. Кроме того, украинские военные планируют свои оборонные и контрнаступательные операции. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя позицию командующего Объединенными силами, генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Командующий ОС рассказал о готовности украинской армии к новому витку боевых действий

Украинская армия (фото из открытых источников)

По выражению командующего Объединенными силами, военные сейчас подготовлены и к возможным провокациям и к вспышке боевых действий. Они не только провели подготовку к стабилизационной операции. В оборонном ведомстве готова оборонительная операция. Также украинские защитники намерены провести и контрнаступательную операцию. Армия к этому готова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, ждать ли эскалации на Донбассе . Напряженность военной ситуации на Донбассе продолжает быть одной из ключевых тем сегодняшнего дня. Не добавляет покоя и информация о том, что Россия "притормозила" отвод войск, ранее переброшенных к границе с Украиной. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас только в ОРДЛО находятся более 30 тысяч представителей российской армии. Также Зеленский привел и другую статистику. Несмотря на все обещания убрать находящиеся в приграничной зоне боевые подразделения, РФ продолжает держать около 50-80 тысяч военнослужащих неподалеку от оккупированного Донбасса. Также, по словам Зеленского, достаточно значительное количество российских бойцов находится и в оккупированном Крыму – более 30 тысяч, как и в ОРДЛО. По словам Зеленского, российские власти для отвода глаз начали отвод своих войск из того же Крыма.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskaya-armiya-gotova-novomu-vitku-boevyh-1635866909.html
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