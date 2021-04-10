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Пушистые нелегалы: украинца задержали на границе с Польшей с необычным живым грузом (ФОТО, ВИДЕО)

Пассажир пытался без разрешительных документов провести породистых котят в Польшу

сегодня, 14:20
Автор:

Вечканова Елена

Работа на границе — всегда непредсказуема, ведь иногда у пассажиров приходится изымать не совсем "обычную" контрабанду. Как, к примеру, на днях польским правоохранителям, обыскивающим автобус с украинскими номерами, следующим в Польшу. За одной из стенок транспортного средства были выявлены "нелегалы", которыми оказались породистые котята, сообщает издание "In Poland".

Пушистые нелегалы: украинца задержали на границе с Польшей с необычным живым грузом (ФОТО, ВИДЕО)

Породистые котята пытались "уехать" из Украины. Фото: In Poland

Инцидент произошел в селе Медыка Перемышльского повята. Проверка автобуса была плановой, ею занимались работники налоговой полиции. Каково было их удивление, когда в отсеке, смежном с багажным, обнаружились необычные пассажиры-безбилетники. Пятеро двухмесячных вислоухих шотландцев "сопровождали" пытающегося пересечь украинско-польскую границу 43-летнего украинца.

Пушистые нелегалы: украинца задержали на границе с Польшей с необычным живым грузом (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Пушистые нелегалы: украинца задержали на границе с Польшей с необычным живым грузом (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

На вопрос о наличии разрешительных документов мужчина, к сожалению, не нашелся с ответом. Изъятый живой груз осмотрел местный ветеринар, после чего "контрабандным" котятам пришлось вернуться в Украину.


Будет ли применены какие-то меры наказания к гражданину Украины, пытающемуся проехать через границу вместе с котятами, не сообщается. 

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, как столичные таможенники остановили особо крупную контрабанду бриллиантов. Во сколько оцениваются изъятые драгоценные камни, можно узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали в Украине было анонсировано введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами расследования. Эксперт Василий Богдан акцентирует, что таможня — сложный государственный институт. И от деятельности контрабандистов весьма страдает украинский бюджет. Между тем, по словам эксперта, в Великобритании почти ежегодно около 15% таможенников увольняют за их коррупционную деятельность. Будет ли эффективной борьба с контрабандой в Украине, детально пояснили специалисты.


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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/ukra%D1%97nec-viz-do-polshhi-pukhnastu-kontrabandu-video/
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