Пушистые нелегалы: украинца задержали на границе с Польшей с необычным живым грузом (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Работа на границе
— всегда непредсказуема, ведь иногда у пассажиров приходится изымать не совсем "обычную"
контрабанду. Как, к примеру, на днях польским правоохранителям, обыскивающим
автобус с украинскими номерами, следующим в Польшу. За одной из стенок
транспортного средства были выявлены "нелегалы", которыми оказались породистые котята,
сообщает издание "In Poland".
Породистые котята пытались "уехать" из Украины. Фото: In Poland
Инцидент произошел в селе Медыка Перемышльского повята. Проверка автобуса была плановой, ею занимались работники налоговой полиции. Каково было их удивление, когда в отсеке, смежном с багажным, обнаружились необычные пассажиры-безбилетники. Пятеро двухмесячных вислоухих шотландцев "сопровождали" пытающегося пересечь украинско-польскую границу 43-летнего украинца.
На вопрос о наличии разрешительных документов мужчина, к сожалению, не нашелся с ответом. Изъятый живой груз осмотрел местный ветеринар, после чего "контрабандным" котятам пришлось вернуться в Украину.
Будет ли применены какие-то меры наказания к гражданину Украины, пытающемуся проехать через границу вместе с котятами, не сообщается.
Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, как столичные таможенники остановили особо крупную контрабанду бриллиантов. Во сколько оцениваются изъятые драгоценные камни, можно узнать в нашем материале.
Также на портале мы рассказывали в Украине было анонсировано введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами расследования. Эксперт Василий Богдан акцентирует, что таможня — сложный государственный институт. И от деятельности контрабандистов весьма страдает украинский бюджет. Между тем, по словам эксперта, в Великобритании почти ежегодно около 15% таможенников увольняют за их коррупционную деятельность. Будет ли эффективной борьба с контрабандой в Украине, детально пояснили специалисты.
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