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Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: какая причина

Из-за перебоев с подачей электроэнергии пограничники перестали пропускать людей через границу

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно приостановили свою работу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. 

Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: какая причина

Пункт пропуска. Фото: из открытых источников

"Из-за отсутствия электропитания, оформление лиц и транспорта в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией, и в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвинково", — на границе с Венгрией, не осуществляется", – говорится в официальном сообщении.

По данным Офиса президента, после массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова имели электроэнергию на утро четверга. При этом в Минэнерго дали утешительный прогноз по свету. Ситуация с подачей электроэнергии может улучшиться к вечеру, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети.                                                                                                   

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Источник: https://twitter.com/DPSU_ua/status/1595681895408627712
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