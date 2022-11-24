Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: какая причина

Пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно приостановили свою работу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Пункт пропуска. Фото: из открытых источников

"Из-за отсутствия электропитания, оформление лиц и транспорта в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией, и в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвинково", — на границе с Венгрией, не осуществляется", – говорится в официальном сообщении.

По данным Офиса президента, после массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова имели электроэнергию на утро четверга. При этом в Минэнерго дали утешительный прогноз по свету. Ситуация с подачей электроэнергии может улучшиться к вечеру, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети.

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