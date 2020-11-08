Прогноз синоптиков: когда в Украину придут снег и морозы

Ожидается, что зима в этом году в Украине будет малоснежной, но первые морозы могут "ударить" уже с 11 ноября. Такими прогнозами поделились синоптики Леонид Горбань и Наталья Диденко.

морозы (фото из открытых источников)

В этом месяце снег с дождем может выпасть в северных областях страны, а также в Киеве. Правда нарадоваться снегом украинцы долго не смогут, так как температура преимущественно будет выше нуля.

А вот первые морозы, хоть и небольшие, начнутся уже совсем скоро — со следующей среды, 11 ноября. Температура воздуха может опуститься ниже нуля.

Согласно прогнозу синоптиков, снег вместе с дождем ожидается и в начале декабре, а ближе к Новому году, ожидаются одни дожди. Температура воздуха составит +4…+5 градусов, а ночью будет опускаться до -9…-11.

Напомним, что в Тихом океане меняется температура, а это может привести к значительным изменениям погоды в разных частях мира.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые бьют тревогу, так как через 80 лет наша планета будет страдать от серьезных засух, а средняя температура воздуха вырастет на 4 градуса.

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