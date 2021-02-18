Прогноз погоды: в Украине ожидается до -29 и резкое потепление

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Мокрик Анастасия
На этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы. Столбик термометра может
опускаться до 29 градусов ниже нуля. Однако после этого ожидается резкое
потепление. Об этом и о погоде на ближайшие дни на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Наталья Диденко.
В Украине ожидаются резкие перепады температуры - фото: из открытых источников
Синоптик также предупреждает о резких скачках температуры воздуха. Так, сегодня,
18 февраля, в Украине будет немного теплее, нежели вчера, но всё же останется
мороз. В ночь на 19 февраля на северо-востоке температура упадет до -22
градусов. На западе и юге – до -9. В Закарпатье ожидается 0 градусов.
Завтра днем в южных областях ожидается до +3. В северной части страны — до
-14 градусов. В Закарпатье и в Крыму +1… +5. На остальной территории -2… -7
градусов. Наталья Диденко также сообщила, что 19 февраля, на Западе, в южной
части и местами в центральных областях ожидается снег.
В ночь на 20 февраля наступит сильный мороз. Синоптик отмечает, что
температура воздуха будет опускаться местами до -24-29 градусов. А уже 22
февраля ожидается резкое потепление и оттепель.
"Сразу рекомендация — поискать в шкафу резиновые сапоги. Потому как
передвижения по настоящей снежной каше изо льда превратится в прыжки через лужи
и преодоления водных преград", — пишет Наталья.
По данным Укргидрометцентра, 22 февраля на территории всей страны будет плюсовая температура. На западе будет до +12, на юге – до +7… +9 градусов, в северной части страны до +6, а на востоке – до 4 градусов тепла.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, на что чаще всего жалуются украинцы по данным Госпродпотребслужбы, а также о том, что Канаду, Норвегию и Великобританию обвинили в глобальном загрязнении климата.
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