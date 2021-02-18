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Прогноз погоды: в Украине ожидается до -29 и резкое потепление

Совсем скоро в Украину придет тепло

сегодня, 09:54
Автор:

Мокрик Анастасия

На этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы. Столбик термометра может опускаться до 29 градусов ниже нуля. Однако после этого ожидается резкое потепление. Об этом и о погоде на ближайшие дни на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Наталья Диденко.

Прогноз погоды: в Украине ожидается до -29 и резкое потепление

В Украине ожидаются резкие перепады температуры - фото: из открытых источников

Синоптик также предупреждает о резких скачках температуры воздуха. Так, сегодня, 18 февраля, в Украине будет немного теплее, нежели вчера, но всё же останется мороз. В ночь на 19 февраля на северо-востоке температура упадет до -22 градусов. На западе и юге – до -9. В Закарпатье ожидается 0 градусов.

Завтра днем в южных областях ожидается до +3. В северной части страны — до -14 градусов. В Закарпатье и в Крыму +1… +5. На остальной территории -2… -7 градусов. Наталья Диденко также сообщила, что 19 февраля, на Западе, в южной части и местами в центральных областях ожидается снег.

В ночь на 20 февраля наступит сильный мороз. Синоптик отмечает, что температура воздуха будет опускаться местами до -24-29 градусов. А уже 22 февраля ожидается резкое потепление и оттепель.

"Сразу рекомендация — поискать в шкафу резиновые сапоги. Потому как передвижения по настоящей снежной каше изо льда превратится в прыжки через лужи и преодоления водных преград", — пишет Наталья.

По данным Укргидрометцентра, 22 февраля на территории всей страны будет плюсовая температура. На западе будет до +12, на юге – до +7… +9 градусов, в северной части страны до +6, а на востоке – до 4 градусов тепла. 

Прогноз погоды: в Украине ожидается до -29 и резкое потепление - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, на что чаще всего жалуются украинцы по данным Госпродпотребслужбы, а также о том, что Канаду, Норвегию и Великобританию обвинили в глобальном загрязнении климата.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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