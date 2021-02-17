"Климатические лицемеры": Канаду, Норвегию и Великобританию обвинили в глобальном загрязнении климата

Исследователи международной телерадиокомпании CNN обвиняют Великобританию, Норвегию и Канаду в лицемерии, ведь несмотря на их позиционирование себя как чистейших стран мира и поборников вредных выбросов в атмосферу, они наживаются и провоцируют сами причины изменения климата.

Разработка угольных шахт в Канаде. Фото: источник

В столице Норвегии Осло уличные фонари работают от возобновляемых источников энергии, свет реагирует на движение и гаснет, когда рядом никого нет. Общественный транспорт также работает на альтернативных источниках энергии, больше половины новых авто — электрокары. В стране даже есть шоссе для пчел.

"Единственная проблема. Все эти суперэкологичные инновации финансируются "грязными" нефтяными деньгами. Поскольку Норвегия является не только защитницей климата, но и крупным экспортером ископаемого топлива. И не планирует сдавать свои позиции", — говорится в исследовании.

Впрочем, Норвегия не единственная, кто пропагандирует устойчивое развитие, и одновременно наживается на том, что вызывает изменения климата. В этом году Великобритания будет принимать серьезный климатический саммит, но это не мешает ей рассматривать возможность открытия новой угольной шахты. А Канада, которая сама себя называет лидером в сфере охраны окружающей среды, инвестирует налоговые деньги в обреченный проект нефтепровода.

В исследовании рассказывают, что не только эти страны являются производителями "грязного" ископаемого топлива. Но именно они известны тем, что лицемерно позиционируют себя чемпионами по чистому климату.

Формально каждая страна несет ответственность только за те выбросы парниковых газов, которые производятся на ее территории. Согласно международным соглашениям, Великобритания, Канада и Норвегия могут не переживать из-за выбросов в атмосферу, вызванных сжиганием их нефти, газа и угля в других странах мира.

Для справки: Парижское климатическое соглашение 2015 года обязало мир сократить производство ископаемого топлива на 6% в год в период с 2020 до 2030 года, чтобы не допустить из-за парникового эффекта повышения температуры в атмосфере, вызывающей глобальное потепление и повышение уровня воды в мировом океане.

Недавно ученые рассказали, к каким катастрофическим последствиям может привести изменение климата. "Комментарии" сообщали, что глобальное потепление вызывает наводнения и миллиардные убытки.



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