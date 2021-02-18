На что чаще всего жалуются украинцы - Госпродпотребслужба

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали на что больше всего жалуются украинцы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сфера обслуживания: на что чаще всего жалуются украинцы. Фото: potokmedia.ru

Оказывается, что в 2020-м году в Госпродпотребслужбу поступило более 20,9 тысячи предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей.

Больше всего жалоб было получено по качеству непродовольственных товаров — 41,5 процентов. Чуть меньшее количество людей было недовольно жилищно-коммунальными услугами — 29,5 процентов. Из всего количества сообщений еще 5,1 процента сообщили о своем недовольстве качеством продовольственных товаров.

Кроме того, в сообщении говорится, что Госпродпотребслужбой было проверено безопасность товаров и услуг на сумму более 72,8 миллиона гривен. Более 35,6 миллиона гривен (48,9 процента) украинцы потратили на некачественные товары и услуги. Всего 10,2 миллиона гривен из этой суммы было возвращено или компенсировано гражданам.

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая сообщила, что каждый украинец имеет право на предоставление качественных услуг и товаров. Сейчас служба работает над упрощением процедуры защиты прав для потребителей. Госпродпотребслужба прежде всего ставит в приоритет digital-коммуникацию с теми, кто будет получать услуги.

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