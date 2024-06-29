Прогноз от энергетиков: по сколько часов в день украинцы могут быть без света зимой

Отключения света в Украине зимой могут быть по 12 часов. Это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Гендиректор отметил, что реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа. Для этого сначала необходимо спрогнозировать дефицит, а также знать, каковы будут вероятное потребление и генерация.

Как объяснил Сергей Коваленко, в настоящее время часть энергоблоков АЭС в ремонте. Но осенью они заработают, а, следовательно, выработка электроэнергии будет больше. Также проходят ремонтные работы на ГЭС и ТЭС.

Гендиректор Yasno предположил, что генерация к осени увеличится, если не учитывать обстрелы, которые могут внести коррективы. Но при этом зимой потребление электроэнергии больше всего.

"Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света", — прокомментировал Коваленко.

По его словам, ситуация может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не будет договоренности об импорте. Но также ситуацию может и улучшится, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятна.

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