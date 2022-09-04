Прогноз на следующую неделю – к чему готовиться украинцам

Украина все больше входит в осень, начинается новая неделя. Издание "Комментарии" вместе с экспертами решило составить прогноз на будущую неделю – чего Украине ждать в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле?

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Важнейшим событием станет встреча на авиабазе Рамштайн в Германии

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что важнейшим событием ближайших дней для нашего государства станет пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн", куда входят министры обороны стран НАТО и союзников – прим. ред.), запланированное на 8 сентября.

"Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии, как и первая, прошедшая в апреле. Само мероприятие, на котором ожидается участие многочисленных представителей наших партнеров и друзей со всего мира, проведет лично министр обороны США Ллойд Остин. Планируется, что встреча пройдет в очном формате, а не через видеосвязь", – отмечает Олег Белоколос.

По его словам, ожидается, что на заседании состоится предметное обсуждение сегодняшних насущных потребностей Украины в вооружении, военной технике и подготовке специалистов.

"Также, несомненно, участники мероприятия обменяются мнениями относительно дальнейших планов, связанных с поддержкой нашего государства в противостоянии российской агрессии", – отмечает эксперт.

Следует ожидать запуска очередного пакета санкций против России

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников также акцентирует на важности очередного заседания в формате "Рашмтайн".

"И это и не только оружие, но и общее понимание внешнеэкономической помощи Украине, ресурсов, которые идут к нам со стороны США, ЕС, других стран. Так что это не только вооружение, боеприпасы, но и внешняя экономика", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что Западную Европу потрясает решение РФ под надуманным предлогом закрыть "Северный поток-1".

"Европейцы активно пытаются пересмотреть потребление газа, цену на него, диверсифицировать поставки, искать заменители голубого топлива для населения. Это очень важно, потому что сказывается на Украине, а также углубляет разрыв между цивилизованным миром и Россией", – поясняет Алексей Плотников.

Безусловно, продолжает он, будет в тренде новой недели и решение стран "Большой семерки" ввести с зимы предельную цену на нефть из РФ. Равно как и реакция страны-агрессора на это.

"Россияне уже заявили, что если такой потолок установят, то РФ не станет продавать нефть в страны, пошедшие на такой шаг. Посмотрим, как будет далее развиваться ситуация. Понятно, что цель данных ограничений – сделать так, чтобы россиянам либо некуда было продавать нефть, либо – по низкой цене. Всё это, безусловно, влияет на возможность РФ продолжать агрессию против Украины. Потому что экономическая ситуация внутри страны-агрессора ухудшается", – подчеркивает эксперт.

Кроме того, заключает он, следует ожидать запуска очередного пакета санкций против России. И с усугублением персональных, и с новых ограничений по пользованию SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), по газу и нефти.

Противник мысленно уже попрощался с правым берегом Херсонской области

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не исключает, что следующая неделя пройдет под знаком информационного вакуума о ситуации с продвижением украинского контрнаступления на Юге страны.

"Вряд ли такое молчание будет максимальным и тотальным, – считает он. – Слишком много событий произошло, и понемногу будут появляться информационные ручейки. Часть информации будет появляться с существенным опозданием и постфактум".

Украинские войска, предполагает Иван Ступак, продолжат теснить россиян на Херсонском направлении. В приоритете по-прежнему будет разрушение всех логистических коммуникаций врага глубоко в тылу.

"Всё больше будет сообщений об оказании Украине помощи от отдельных европейских стран как техникой, так и деньгами", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, есть все предпосылки для успешного возвращения правого берега Херсонской области уже в самое ближайшее время:

- мостовые переправы практически полностью уничтожены;

- противнику всё труднее поддерживать переправы в более-менее пригодном состоянии;

- россиянам всё сложнее обеспечивать свои войска на правом берегу едой, водой, медикаментами, топливом и боеприпасами;

- оккупационные власти и местные руководящие коллаборанты переместили свои штабы далеко на левый берег.

"В совокупности эти факторы говорят о том, что противник мысленно уже попрощался с правым берегом Херсонской области, – считает Иван Ступак. – По аналогии с отступлением фашистской Германии с территории Украины, россияне планируют качественно окопаться на другом берегу Днепра в надежде переждать зиму, восполнить свои потери и продолжить наступление весной 2023".

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги недели: что важное произошло – как это отобразится на будущем.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!