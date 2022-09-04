Прогноз на следующую неделю – к чему готовиться украинцам

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Кравцев Сергей
Украина все больше входит в осень, начинается новая неделя. Издание "Комментарии" вместе с экспертами решило составить прогноз на будущую неделю – чего Украине ждать в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле?
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что важнейшим событием ближайших дней для нашего государства станет пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн", куда входят министры обороны стран НАТО и союзников – прим. ред.), запланированное на 8 сентября.
По его словам, ожидается, что на заседании состоится предметное обсуждение сегодняшних насущных потребностей Украины в вооружении, военной технике и подготовке специалистов.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников также акцентирует на важности очередного заседания в формате "Рашмтайн".
Он также отмечает, что Западную Европу потрясает решение РФ под надуманным предлогом закрыть "Северный поток-1".
Безусловно, продолжает он, будет в тренде новой недели и решение стран "Большой семерки" ввести с зимы предельную цену на нефть из РФ. Равно как и реакция страны-агрессора на это.
Кроме того, заключает он, следует ожидать запуска очередного пакета санкций против России. И с усугублением персональных, и с новых ограничений по пользованию SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), по газу и нефти.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не исключает, что следующая неделя пройдет под знаком информационного вакуума о ситуации с продвижением украинского контрнаступления на Юге страны.
Украинские войска, предполагает Иван Ступак, продолжат теснить россиян на Херсонском направлении. В приоритете по-прежнему будет разрушение всех логистических коммуникаций врага глубоко в тылу.
По его мнению, есть все предпосылки для успешного возвращения правого берега Херсонской области уже в самое ближайшее время:
- мостовые переправы практически полностью уничтожены;
- противнику всё труднее поддерживать переправы в более-менее пригодном состоянии;
- россиянам всё сложнее обеспечивать свои войска на правом берегу едой, водой, медикаментами, топливом и боеприпасами;
- оккупационные власти и местные руководящие коллаборанты переместили свои штабы далеко на левый берег.
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