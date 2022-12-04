Прогноз на ближайшую неделю: к чему будет приковано основное внимание в Украине и мире

На этой неделе Украина вошла в фронтовую зиму. С опасениями (что еще придумают рашисты, пытаясь нас сломить?) и надеждами (мы обязательно победим, вопрос лишь – во времени). Эксперты спрогнозировали специально для издания "Комментарии", какие наиболее важные события могут произойти на будущей неделе.

Война в Украине. Фото: DW

Украинцы продолжат жить под прессом ожидания очередного массового ракетного обстрела со стороны РФ

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что на следующей неделе мы продолжим жить под прессом ожидания очередного массового ракетного обстрела со стороны РФ.

"Судя по подготовке страны-агрессора, по тем заявлениям, что оттуда звучат, по передислокации самолетов и кораблей, они готовятся к такому удару. Вопрос лишь в дате, к которой его постараются "приурочить". Уж очень любят россияне подобный символизм. Возможно, это будет 6 декабря – День ВСУ", – отмечает эксперт.

Кроме того, по его словам, на будущей неделе возможна активизация боевых действий, прежде всего, в Луганской области.

"Земля несколько подмерзла, соответственно, можно проводить наступательные действия, – поясняет Игорь Рейтерович. – И по слухам, по тем крохам официальной информации, которые идут со стороны нашего Генштаба, такое наступление планируется в районе Сватово. Нельзя исключать и контратак ВСУ и в Донецкой области, к примеру, в районе Бахмута, который месяцами штурмуют оккупационные войска.

Плюс, прогнозирует эксперт, стоит ожидать неких заявлений, а то и подвижек касательно ситуации с Запорожской АЭС.

"Активизация на этой неделе французского президента Макрона, уверяющего, что ведет переговоры по этой теме с МАГАТЭ, РФ, намерен общаться с Украиной, может свидетельствовать о подготовке некого плана. Как говорит российская сторона, "демилитаризации" ЗАЭС, хотя тут, скорее, речь пойдет об очередном "жесте доброй воли" – когда оккупационные войска отступают, прежде всего, из-за давления ВСУ. Есть надежда, что мы сможем вернуть контроль над этими территориями, – считает Игорь Рейтерович. – Не исключено, что это "зашьют" в некий компромисс, связанный с транзитом того же российского аммиака через территорию Украины. Судя по той информации, которая появляются в росмедиа, для путинского режима продажа аммиака более важна, чем значительные части временно оккупированных украинских территорий. И, возможно, в данном ракурсе идут некие переговоры".

Также ожидаем, по словам эксперта, голосования в США за новый военный бюджет, куда внесена и огромная сумма в ракурсе поддержки Украины.

"Это вопрос в целом декабря. Данный бюджет обязательно будет проголосован, дело лишь в итоговой сумме. Понятно, что для нас – чем больше она будет, тем лучше", – констатирует Игорь Рейтерович.

Новая неделя покажет, будет ли работать пороговая цена в 60 долларов за баррель на российскую нефть

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин одной из главных тенденций новой недели называет то, как будет работать пороговая цена в 60 долларов за баррель на российскую нефть.

"Напомню, что ее согласовали и утвердили ЕС, "Большая семерка" и Австралия. Теперь посмотрим, что будет происходить на европейском рынке нефтепродуктов, как будет реагировать РФ, какой будет реальная цена на нефть. Для нас это тоже важно, – подчеркивает политолог, – ведь Украина во многом сейчас импортирует нефтепродукты, прежде всего, из европейских стран (после того, как РФ обстреляла наши основные нефтеперерабатывающие заводы и заблокировала порты)".

Также, по словам Алексея Якубина, в топе ожиданий будущей недели – риски новых ракетных обстрелов Украины.

"Продолжит ли РФ террористическую тактику ударов по нашей энергетической инфраструктуре? Сложно сказать. Похоже, она ожидает морозов, чтобы удары были более болезненные. Впрочем, нельзя исключать, что сдерживает Кремль и резко негативная реакция на такую террористическую практику со стороны цивилизованного мира. А также то, что это никак не повлияло на готовность к сопротивлению со стороны украинской власти и украинцев в целом. А потому нельзя исключать, что РФ будет менять тактику, раз уж даже так не удалось запугать Украину", – отмечает эксперт.

Он ожидает продолжение поиска решения касательно ситуации вокруг ЗАЭС. Возможно, прогнозирует Алексей Якубин, передача станции сперва под юрисдикцию МАГАТЭ, а потом и возвращение под юрисдикцию Украины.

"Есть сигналы, что такие договоренности могут быть достигнуты. А ЗАЭС – это 25% энергосистемы нашей страны", – напоминает эксперт.

На европейской арене важным внешнеполитическим моментом может, по его мнению, стать завершение расследования по отправкам страшных посылок в украинские посольства.

На американской же, считает Алексея Якубин, мы увидим обсуждение увеличения финансовой помощи Украине. Администрация Байдена активно занимается этим вопросом, отмечает политолог.

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