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Процесс пошел: на границе с Польшей разблокирован крупнейший пункт пропуска

С 11 декабря 14:00 было восстановлено стабильное движение грузовиков на ЧП "Ягодин – Дорогуск"

сегодня, 15:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Месячная блокада крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. Восстановлено стабильное движение грузовиков. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.  

Процесс пошел: на границе с Польшей разблокирован крупнейший пункт пропуска

Блокада границы. Фото: из открытых источников

"Блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков. По направлению к Украине проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются-будут следовать в сторону Польши", – отметил вице-премьер-министр. 


По его словам, за более чем месяц блокировки крупнейшего грузового пункта пропуска команда министерства и посольства ежедневно занималась вопросом разблокирования – были проведены десятки встреч и переговоров на всех возможных уровнях.

"Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", — добавил вице-премьер-министр.                                      

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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid02sXvRmN8ehqcEAzbhuh1rSEpJyCAikrL4T2pK8MNUngEVDfssqWWbngej1yHacCVkl
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