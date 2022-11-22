Признание ПА НАТО России страной-террористом: о чем говорит это и другие решения – почему это важно

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 ноября поблагодарил Парламентскую ассамблею НАТО, которая единогласно (все 30 стран Альянса) признала РФ государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал по агрессии России против Украины. Что означают подобные решения? Почему это важно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

ПА НАТО признала Россию врагом человечества

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что вероятность трибунала над россиянами – стопроцентная.

"Они насовершали уже столько преступлений (военных, уголовных, материальных, моральных), что, в любом случае, придется отвечать", – подчеркивает эксперт.

То, что парламентарии всех стран НАТО, консенсусом, признали РФ государством-террористом, поводит, по мнению Айдера Муждабаева, под общий знаменатель позицию всех цивилизованных держав.

"Думаю, это будет учтено во всех их дальнейших действиях, риторике, – отмечает он. – Если это страна-террорист, то и защищаться от нее нужно всеми возможными силами. Объединенными. Ведь страна-террорист угрожает не кому-то отдельно, а всем. По сути дела, ПА НАТО признала Россию врагом человечества. Не просто Украины. И это осознание – крайне важно. Я давно говорил, что "русский мир", который выстроил путинский режим – это враг всего человечества. И жить с ним на одной планете просто невозможно. Такую констатацию факта на уровне Альянса давно следовало сделать. Но лучше поздно, чем никогда".

Теперь, продолжает Айдер Муждабаев, дело за признанием РФ государством-террористом парламентами каждой из стран НАТО.

"Это уже сделали в той или иной формулировке Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, – напоминает эксперт. – Те, кто наиболее зримо ощущает российскую угрозу, дыхание дракона. Пора подтянуться другим".

Признание России страной-террористом стало, похоже, прецедентом в мировой истории

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш считает, что решения ПА НАТО продемонстрировали важнейшие аспекты. А именно – полную поддержку Украины и абсолютное осуждение России.

А, когда речь об огромном количестве военных преступлений с огромным количеством тех, кто их совершает на огромных территориях, то расследование будет длиться годами, а суды — и вовсе десятилетиями. Именно поэтому уже надо начинать создавать соответствующий трибунал, который начал бы слушание – по тем делам, где следствие уже завершено", – считает Татьяна Матяш. "Создание трибунала касательно военных преступлений страны-агрессора на территории Украины – чрезвычайно важно. Наши власть, общество добиваются того, чтобы такой трибунал начал свою работу как можно быстрее. Не сомнений, что расследование и вынесение приговоров будет длиться годами. Из свежих примеров – дело о сбитии россиянами гражданского "Боинга" (рейс МН-17) в небе над Донетчиной летом 2014-го. Суд в Нидерландах шел пять лет, а приговор был вынесен лишь на прошлой неделе

По ее мнению, признания России страной-террористом стало, похоже, прецедентом в мировой истории.

"Наверное, впервые это касается целого государства. И точно впервые – самого большого в мире по площади, – отмечает эксперт. – С террористами, как известно, переговоры не ведут. Так что это – еще один гвоздь в гроб переговоров, на которых настаивает Путин и его окружение. И чем больше будет таких признаний России – государством-террористом, государством-спонсором терроризма, государством с террористическим режимом – тем меньше возможностей не то что переговоров, но даже разговоров о них".

А эти разговоры, акцентирует Татьяна Матяш, увы, активизировались в последнее время. И они негативно влияют на настроения самих украинцев, зато сохраняют надежды путинскому режиму оставить за собой часть наших территорий. Так что ПА НАТО сделало в этом смысле важный звоночек.

"Принятыми решениями Россия фактически изолируется от современных технологий, от цивилизованных стран, – подчеркивает эксперт. – И те фирмы, компании, которые с помощью всякого рода лавирований еще пытались остаться на российском рынке, теперь могут попасть под санкции как спонсоры терроризма. То же самое со временем, надеюсь, коснется стран, торгующих с РФ".

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