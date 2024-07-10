Приспустили самый большой в Украине флаг: причина

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Черновалова Кристина
Самый большой флаг Украины был временно снят с монументального флагштока для планового ремонта. Флагшток, самый высокий в Украине с высотой почти 90 метров и весом 32 тонны, пройдет комплексный ремонт, в частности обновление механизма подъема. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Самый большой флаг Украины приспустили
Начавшиеся на этой неделе ремонтные работы включают диагностику и восстановление ключевых элементов флагштока, обеспечивая его безопасность и функциональность на долгие годы. По плану ремонт должен завершиться 17 июля.
В прошлом году флаг приспускали из-за ухудшения погодных условий. Тогда специалисты беспокоили, что сильные порывы ветра могут повредить полотнище.
Ранее "Комментарии" писали, что полиция Берлина объявила о запрете использовать флаг Украины на массовых мероприятиях 8 и 9 мая вблизи советских мемориалов памяти о Второй мировой войне. Запрет также относится к флагам России и другим символам.
Также "Комментарии" писали об украинской порноактрисе, которая попала в скандал и вызвала возмущение в социальных сетях, когда опубликовало фото на котором прикрывается украинским флагом.
Читайте на портале "Комментарии" — В мире есть много стран, каждая из которых гордится своими национальными символами, особенно флагом. Однако некоторые национальные флаги настолько похожи, что иногда вызывают удивление и даже путаницу. Рассмотрим пять ярчайших примеров стран, флаги которых демонстрируют удивительное сходство.
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