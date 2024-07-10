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Приспустили самый большой в Украине флаг: причина

Вернуть флаг на место планируют до 17 июля

сегодня, 12:57
Автор:
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Черновалова Кристина
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Самый большой флаг Украины был временно снят с монументального флагштока для планового ремонта. Флагшток, самый высокий в Украине с высотой почти 90 метров и весом 32 тонны, пройдет комплексный ремонт, в частности обновление механизма подъема. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Приспустили самый большой в Украине флаг: причина

Самый большой флаг Украины приспустили

Начавшиеся на этой неделе ремонтные работы включают диагностику и восстановление ключевых элементов флагштока, обеспечивая его безопасность и функциональность на долгие годы. По плану ремонт должен завершиться 17 июля.

“На сегодняшний день сооружение флагштока является крупнейшим в Украине: его высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра”, — отметили в КГГА.

В прошлом году флаг приспускали из-за ухудшения погодных условий. Тогда специалисты беспокоили, что сильные порывы ветра могут повредить полотнище.

Ранее "Комментарии" писали, что полиция Берлина объявила о запрете использовать флаг Украины на массовых мероприятиях 8 и 9 мая вблизи советских мемориалов памяти о Второй мировой войне. Запрет также относится к флагам России и другим символам.

Также "Комментарии" писали об украинской порноактрисе, которая попала в скандал и вызвала возмущение в социальных сетях, когда опубликовало фото на котором прикрывается украинским флагом.

Читайте на портале "Комментарии" — В мире есть много стран, каждая из которых гордится своими национальными символами, особенно флагом. Однако некоторые национальные флаги настолько похожи, что иногда вызывают удивление и даже путаницу. Рассмотрим пять ярчайших примеров стран, флаги которых демонстрируют удивительное сходство.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/naybilshiy_prapor_ukrani_prispustili_dlya_provedennya_potochnogo_remontu_flagshtoka/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
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