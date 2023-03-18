logo

BTC/USD

27353.69

ETH/USD

1788.27

LTC/USD

84.33

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Принято решение о зерновом соглашении: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Принято решение о зерновом соглашении: детали

Украина вместе с партнерами из ООН Турции смогли договориться с РФ, чтобы продолжить действие зерновой инициативы.

сегодня, 17:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Зерновое соглашение, которое позволяло, несмотря на российскую агрессию, экспортировать украинские продукты на мировые рынки, должно было закончиться 18 марта. После продолжительных переговоров стало известно, что зерновое соглашение продлили еще на 120 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Принято решение о зерновом соглашении: детали

Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Фото из открытых источников

Украина, ООН, Турция договаривались с Россией о продолжении зерновой инициативы, которая подходила к своему окончанию 18 марта. Российская Федерация предлагала срок продления 60 дней, а также учесть свои интересы, о которых подробно не сообщала. Украина же заявляла, что хочет продлить соглашение на более длительный период времени, чтобы фермеры имели гарантии реализации урожая. Кроме того, украинские дипломаты критиковали российские группы, которые осуществляют проверку кораблей в увеличенное время на осмотр судов, что повлекло за собой большие очереди в море.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Первым о продлении соглашения объявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Соглашение по зерновому коридору должно было закончиться сегодня. В результате наших переговоров с двумя сторонами мы добились продления этого соглашения", – сказал Эрдоган, однако без каких-либо деталей.

Сразу после него министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение продлено на 120 дней и поблагодарил ООН, Эрдоган и министра Хулуси Акара за соблюдение договоренностей. Также Кубраков напомнил, что благодаря зерновой инициативе Украина реализовала 25 млн. тонн зерна. Однако Россия заявляет, что зерновое соглашение будет продлено на 60 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, пойдет ли Украина на уступки для России, чтобы продлить зерновое соглашение.

Также "Комментарии" писали, что в Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/OlKubrakov/status/1637088670317412353
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!