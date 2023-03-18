Принято решение о зерновом соглашении: детали

Зерновое соглашение, которое позволяло, несмотря на российскую агрессию, экспортировать украинские продукты на мировые рынки, должно было закончиться 18 марта. После продолжительных переговоров стало известно, что зерновое соглашение продлили еще на 120 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Фото из открытых источников

Украина, ООН, Турция договаривались с Россией о продолжении зерновой инициативы, которая подходила к своему окончанию 18 марта. Российская Федерация предлагала срок продления 60 дней, а также учесть свои интересы, о которых подробно не сообщала. Украина же заявляла, что хочет продлить соглашение на более длительный период времени, чтобы фермеры имели гарантии реализации урожая. Кроме того, украинские дипломаты критиковали российские группы, которые осуществляют проверку кораблей в увеличенное время на осмотр судов, что повлекло за собой большие очереди в море.

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Первым о продлении соглашения объявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Соглашение по зерновому коридору должно было закончиться сегодня. В результате наших переговоров с двумя сторонами мы добились продления этого соглашения", – сказал Эрдоган, однако без каких-либо деталей.

Сразу после него министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение продлено на 120 дней и поблагодарил ООН, Эрдоган и министра Хулуси Акара за соблюдение договоренностей. Также Кубраков напомнил, что благодаря зерновой инициативе Украина реализовала 25 млн. тонн зерна. Однако Россия заявляет, что зерновое соглашение будет продлено на 60 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, пойдет ли Украина на уступки для России, чтобы продлить зерновое соглашение.

Также "Комментарии" писали, что в Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины.