Президент Литвы озвучил последствия прекращения поддержки Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что РФ может пойти на агрессию в отношении стран НАТО в случае, если Запад прекратит поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление литовский лидер сделал в интервью телеканалу TV3.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

При этом Науседа заявил, что он не верить в пессимистический сценарий, когда Запад действительно откажется от поддержки Украины. Такая вероятность, по мнению Неуседы, является небольшой.

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся повернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Да, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика", – отметил президент Литвы, реагируя на разговоры об угрозе НАТО со стороны России.

По словам Науседы, "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда она бросит свой взгляд в сторону НАТО".

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