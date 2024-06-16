Президент Колумбии отменил свое участие на Саммите мира: объяснил это неожиданной причиной

Президент Колумбии Густаво Петро в последний момент отказался участвовать на Саммите мира в Швейцарии. Лидер Колумбии неожиданно заявил, что мирный саммит будет способствовать войне, а не ее окончанию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на колумбийские СМИ.



Президент Колумбии Густаво Петро. Фото из открытых источников

15 июня в Швейцарии открылся Саммит мира по войне в Украине, на который приехало более 100 стран мира и международных организаций. На мирный саммит также должен был прибыть президент Колумбии Густаво Петро, который неожиданно отменил свой визит.

Колумбийский лидер заявил, что саммит в Швейцарии "не является форумом для свободной дискуссии о путях мира между Россией и Украиной", а его "выводы заранее определены".

"Я решил приостановить свой визит на конференцию в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет больше войны, а хочет поскорее построить мир", — сказал Петр.

Президент Колумбии долгое время не осуждал Россию за ее вторжение в Украину. Первую решительную критику Густаво Петро в сторону РФ сделал в июне 2023 года, когда после российского ракетного обстрела гражданских объектов в Краматорске пострадали десятки человек, в том числе и три колумбийца. Тогда Петро приказал передать официальный протест Кремлю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, как Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии. Основным оружием российского диктатора стала пропаганда и заявление о якобы готовности РФ к мирным переговорам для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что из-за давления Китая и России некоторые страны начали массово отказываться от участия в Саммите мира.